В Раде засекли нового "кнопкодава" от "Слуги народа": опубликовано видео

Елена Копанчук / Фото: Facebook

Первым "кнопкодавом" от "Слуги народа" был Сергей Литвиненко, после чего по его стопам пошла народная избранница от президентской партии Елена Копанчук. Неперсональное голосование было замечено за ней 11 сентября.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Елена Копанчук – мажоритарница, которая прошла в Раду по округу №189 в Хмельницкой области (город Нетишин, Белогорский, Изяславский, Каменец-Подольский и Теофипольский районы). Она была замечена за "кнопкодавством" во время голосования за законопрокт о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

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Согласно плану рассадки нардепов в "Слуги народа" рядом с ней, справа, место коллеги-мажоритарщика Вячеслава Рублева. По итогам голосования указывается, что оба проголосовали "за", хотя кнопку вместо него нажимала Копанчук, а Рублев отсутствовал на месте.

В свою очередь Елена Копанчук уже извинилась за свои действия и признала, что допустила ошибку.

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"Хочу публично принести извинения за допущенную мной ошибку при голосовании. Для меня было важно, чтобы данный законопроект, направленный на улучшение будущего Украины, был проголосован, и поэтому эмоционально, без осознания последствий своего поведения, проголосовала за коллегу. То, что я сделала – неправильно. Будьте уверены, этот урок я запомню навсегда", – написала она в Facebook.

Отметим, что это уже третий случай за первые две недели работы нового созыва парламента. Так, помимо нее и Литвиненко, в Раде зафиксировали на "кнопкодавстве" внефракционного Александра Ковалева. Сам нардеп дал нелепое объяснение неперсональному голосованию, а другой депутат рассказал, где был в это время.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на "кнопкодавство" в Раде. Он назвал такие действия являются недопустимыми, и рассчитывает, что такого больше не будет в парламенте.

Напомним, 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". В ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

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