"Извинись и заткнись": вице-премьер Италии нагрубил замглаве Еврокомиссии

Достаточно резко Маттео Сальвини ответил на критику его правительства со стороны Мароша Шефчовича

О стычке между заместителем председателя Совета министров Италии, главой МВД Маттео Сальвини, который в прошлом одобрил аннексию Крыма Россией, и вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем сообщают западные СМИ.

Скандал вспыхнул после того, как последний в интервью итальянскому порталу ANSA выразил обеспокоенность из-за роста евроскептических настроений в Италии и надежду на то, эта страна "вновь станет великой страной в составе G7 с уверенной проевропейской позицией".

Как пишет New Europe, в ответ на это Сальвини обвинил Шефчовича в атаке на Италию, его партию "Лига Севера" и правительство в Риме.

"Евробюрократы проигнорировали просьбы нашей страны о помощи, чтобы остановить прибытия мигрантов, и навязали нам 700 тысяч из них", – отметил Сальвини, посоветовав Шефчовичу "извиниться и заткнуться".

Напомним, что против Сальвини возбуждено уголовное дело, поскольку он более пяти суток запрещал мигрантам из африканских стран покинуть судно Diciotti.

Кроме того, мы писали, что вице-премьер Италии обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в совершении грубых ошибок в отношении миграционной политики.

.Между заместителем председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини и вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем произошел