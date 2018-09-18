"Извинись и заткнись": вице-премьер Италии нагрубил замглаве Еврокомиссии

Сегодня, 14:47

Достаточно резко Маттео Сальвини ответил на критику его правительства со стороны Мароша Шефчовича

Маттео Сальвини. Фото: AFP
Маттео Сальвини. Фото: AFP

О стычке между заместителем председателя Совета министров Италии, главой МВД Маттео Сальвини, который в прошлом одобрил аннексию Крыма Россией, и вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем сообщают западные СМИ.

Скандал вспыхнул после того, как последний в интервью итальянскому порталу ANSA выразил обеспокоенность из-за роста евроскептических настроений в Италии и надежду на то, эта страна "вновь станет великой страной в составе G7 с уверенной проевропейской позицией".

Как пишет New Europe, в ответ на это Сальвини обвинил Шефчовича в атаке на Италию, его партию "Лига Севера" и правительство в Риме.

"Евробюрократы проигнорировали просьбы нашей страны о помощи, чтобы остановить прибытия мигрантов, и навязали нам 700 тысяч из них", – отметил Сальвини, посоветовав Шефчовичу "извиниться и заткнуться".

Напомним, что против Сальвини возбуждено уголовное дело, поскольку он более пяти суток запрещал мигрантам из африканских стран покинуть судно Diciotti.

Кроме того, мы писали, что вице-премьер Италии обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в совершении грубых ошибок в отношении миграционной политики.

.Между заместителем председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини и вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем произошел 
Италия, Еврокомиссия, Шевчович, сальвини

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"Сегодня"

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