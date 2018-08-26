Глава МВД Италии под следствием: прокуроры настаивают на его виновности

Прокуратура на Сицилии возбудила уголовное дело против главы МВД Италии Маттео Сальвини. Его обвинили в незаконном ограничении свободы третьих лиц и в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что по распоряжению министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, более пяти суток мигрантам из африканских стран запрещали покинуть судно Diciotti. Судно дрейфовало в международных водах, поскольку Италия и Мальта спорили о том, кому его принимать.

В свою очередь Сальвини утверждал, что намерен сначала заручиться гарантиями других стран, что они примут беженцев.

Позиция Италии вызвала критику стран ЕС, после чего против главы МВД Италии возбудили уголовное дело. Прокуроры настаивают, что, раз судно зашло в итальянский порт, необходимо было действовать по стандартной процедуре, то есть позволить мигрантам сойти на берег и рассмотреть их заявки на получение убежища.

Сообщается, что католическая церковь дала согласие принять беженцев, а также власти Албании и Ирландии. После этого итальянские власти ранее разрешили сойти с судна несовершеннолетним и больным людям, а в воскресенье его покинули более 130 взрослых.

Напомним, Маттео Сальвини является представителем правопопулистской партии "Лига" и занимает резко антимигрантские позиции.

Ранее он одобрил аннексию Крыма Россией, назвав "фальшивой" Революцию достоинства в Украине. На это заявление отреагировал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что за подобные слова придется заплатить.

Также глава МВД Италии заявил, что в его стране намерены поставить вопрос об отмене санкций против России.