Глава МВД Италии под следствием: прокуроры настаивают на его виновности

Сегодня, 12:41

Прокуратура на Сицилии возбудила уголовное дело против Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi
Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Прокуратура на Сицилии возбудила уголовное дело против главы МВД Италии Маттео Сальвини. Его обвинили в незаконном ограничении свободы третьих лиц и в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что по распоряжению министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, более пяти суток мигрантам из африканских стран запрещали покинуть судно Diciotti. Судно дрейфовало в международных водах, поскольку Италия и Мальта спорили о том, кому его принимать.

В свою очередь Сальвини утверждал, что намерен сначала заручиться гарантиями других стран, что они примут беженцев.

Позиция Италии вызвала критику стран ЕС, после чего против главы МВД Италии возбудили уголовное дело. Прокуроры настаивают, что, раз судно зашло в итальянский порт, необходимо было действовать по стандартной процедуре, то есть позволить мигрантам сойти на берег и рассмотреть их заявки на получение убежища.

Сообщается, что католическая церковь дала согласие принять беженцев, а также власти Албании и Ирландии. После этого итальянские власти ранее разрешили сойти с судна несовершеннолетним и больным людям, а в воскресенье его покинули более 130 взрослых.

Напомним, Маттео Сальвини является представителем правопопулистской партии "Лига" и занимает резко антимигрантские позиции. 

Ранее он одобрил аннексию Крыма Россиейназвав "фальшивой" Революцию достоинства в Украине. На это заявление отреагировал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что за подобные слова придется заплатить.

Также глава МВД Италии заявил, что в его стране намерены поставить вопрос об отмене санкций против России. 
Италия, уголовное дело, беженцы, судно, сальвини

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: pixabay.com

Климпуш-Цинцадзе объяснила позицию Италии по Крыму после скандального заявления Сальвини

23 Июля, 11:55

Итальянский министр открыто выступил в поддержку политики Кремля

Политика

фото GETTY

После заявления главы МВД Италии Климкин предупредил об ответственности

20 Июля, 21:57

Маттео Сальвини назвал "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявил о "законности" аннексии Крыма Россией
Загрузка...

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Глава МВД Италии одобрил аннексию Крыма Россией

20 Июля, 15:11

Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии открыто выступил в поддержку политики Кремля

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Италия намерена поставить вопрос об отмене санкций против России

16 Июля, 13:17

В Риме утверждают, что антироссийские санкции не приносят пользу итальянской экономике

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Вице-премьер Италии Сальвини: Орбан - злой, Макрон - в 15 раз хуже

26 Июня, 10:12

По словам итальянского вице-премьера, президент Франции не выполняет свои обязательства

Политика

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Нас ждет непростая осень и зима": Геращенко ответила на заявление итальянского министра о Крыме

20 Июля, 17:47

Нардеп отметила, что в Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ
Загрузка...