Глава МВД Италии обвинил Меркель в грубых ошибках в миграционной политике

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее обвинила премьера Венгрии в "отсутствии человечности", допустила грубые ошибки в миграционной политике.

В интервью DW итальянский министр отметил, что Меркель "недооценивала риск социальных конфликтов, утверждая, что в Германии есть место для сотен тысяч этих людей".

Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов.

Комментируя события в немецком Хемнице, где в конце августа произошли масштабные беспорядки в связи со смертью после драки 35-летнего гражданина Германии, Сальвини напомнил и о других инцидентах, связанных с беженцами, в частности в новогоднюю ночь 2015/2016 в Кельне. После празднования Нового года на площади у кельнского центрального вокзала больше тысячи женщин подали заявления в полицию о кражах и сексуальных домогательствах. Среди нападавших оказалось много молодых людей преимущественно из североафриканских стран, недавно приехавших в Германию.

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"Однако правительство Германии в течение лет недооценивало эту проблему", – добавил он.

Глава МВД Италии также сказал, что подъем правопопулистской партии Альтернатива для Германии стал ответом немецкого населения на курс Берлина по принятию беженцев.

Ранее сообщалось, что Италия угрожает, что не будет платить взносы с нового года в бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема перераспределения мигрантов с кораблей в Средиземном море.

Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.