К аудиту "Укроборонпрома" следует привлечь всемирно известную компанию – Порошенко

По словам Порошенко, второй вопрос – обеспечение ревизии

Фото: president.gov.ua

К аудиту "Укроборонпрома" следует привлечь всемирно известную компанию – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/57c/6c2/5c857c6c22917.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/57c/6c2/5c857c6c22917.jpeg 2019-03-10T22:45:00+02:00 Политика По словам Порошенко, второй вопрос - обеспечение ревизии

Для того, чтобы обеспечить доверие, в частности, и международных партнеров, к результатам аудита Укроборонпрома, его должна провести всемирно известная аудиторская компания.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью украинскому телеканалу, сообщает сайт главы государства.

"Давайте разделим, потому что есть три вещи. Первое – аудит. Для того, чтобы доверяли и международные партнеры, желательно, чтобы производила одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Другие – меньший уровень доверия", – ответил глава государства на вопрос, означает ли желание привлечь к аудиту Укроборонпрома международные компании отсутствие доверия к украинским антикоррупционным ведомствам.

По словам Порошенко, второй вопрос – обеспечение ревизии. "И наша аудиторская служба украинская правительственная, и Счетная палата, и любой другой орган, имеющие право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта. Для чего это нужно? Для того, что и первое – для доверия. Ни у кого не должно возникать ни малейшего сомнения относительно решимости и эффективности наших действий", – подчеркнул президент.

Третьим вопросом глава государства назвал расследование совершенных преступлений. "Если это чиновники, то это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что Президент не имеет никакого влияния на эти расследования, и это хорошо, потому что расследование должно быть независимым. Либо Генеральная прокуратура, либо Государственное бюро расследований, либо любой, кто обнаружит преступление, должны расследовать и проинформировать общество", – сказал он.

"И последнее – это должно быть абсолютно прозрачно, и общественность должна быть очень хорошо проинформирована, что и как там происходит. Если из этого сделать шоу, и причем шоу делают те, кто воровал в армии – бывшие министры, бывшие премьер-министры, то на сегодняшний день я просто не дам этого сделать", – добавил Порошенко. Он отметил, что для прозрачности факты должны быть переданы в специальную временную следственную комиссию парламента, где присутствовали представители всех фракций и которые имеют возможность проверить, сделать выводы, проголосовать и проинформировать общество. "Это то, в чем я больше всего заинтересован", – подчеркнул президент.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

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