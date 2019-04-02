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К дебатам с Порошенко готов: у Зеленского рассказали, что может помешать

Сегодня, 16:24

"Зе!Команда" перед теледебатами сначала хотела бы услышать отчет действующей власти о данных ранее обещаниях

Фото: AFP
К дебатам с Порошенко готов: у Зеленского рассказали, что может помешать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg Политика «Зе!Команда» перед теледебатами сначала хотела бы услышать отчет действующей власти о данных ранее обещаниях

Вызов президента Украины Петра Порошенко Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром выборов официально не принят, но в "Зе!Команде" заявляют, что их кандидат в президенты готов к этому. Политолог и спикер штаба Дмитрий Разумков считает, что преградой якобы могут стать гастроли студии "Квартал 95".

Об этом он рассказал "Обозревателю".

По его словам, накануне первого тура выборов Зеленский предупреждал о концертной деятельности и по этой причине не участвовал в теледебатах, о чем организаторов уведомил заранее.

"Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе. А в рамках того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", – сказал Разумков.

Также спикер "Зе!Команды" предлагает перед дебатами сначала услышать отчет действующей власти о проделанной работе и выполнении данных ранее обещаний украинцам.

"Владимир Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос", – добавил он.

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Напомним, по состоянию на 16:00 2 апреля ЦИК обработал 92,47% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,22% голосов (проголосовали за него 5 676 029 человек), далее Петр Порошенко – 15,93% (2 993 417), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 516 404).

Необходимость дебатов в прямом эфире между кандидатами в президенты признают не только в Украине, но и международные организации, наблюдавшие за выборами. Так, например, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили: "Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании".

В свою очередь эксперты рассказали сайту "Сегодня", что изменят дебаты перед вторым туром выборов президента, и на что стоит обращать внимание украинцам, чтобы определиться с выбором.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", как отреагировали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский на результаты выборов в первом туре.


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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, Разумков

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