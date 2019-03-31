Порошенко вызвал Зеленского на дебаты
По мнению президента Украины, дебаты позволят избежать сомнений в выборе украинцев
После завершения голосования на выборах президента Украины 2019 в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.
"Чтобы не было никаких сомнений – выборы во втором туре, и их ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", – заявил он.
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00, когда закончилось голосование, составила 63,62%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
О том, как проходило голосование на выборах президента Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы".
Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию от начала президентских выборов, в том числе, как голосовали украинцы за границей.
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