Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

По мнению президента Украины, дебаты позволят избежать сомнений в выборе украинцев

Фото: AFP

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/11d/194/5ca11d19413d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/11d/194/5ca11d19413d6.jpg 2019-03-31T23:04:00+03:00 Новости По мнению президента Украины, дебаты позволят избежать сомнений в выборе украинцев

После завершения голосования на выборах президента Украины 2019 в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

"Чтобы не было никаких сомнений – выборы во втором туре, и их ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", – заявил он.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00, когда закончилось голосование, составила 63,62%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

О том, как проходило голосование на выборах президента Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы".

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию от начала президентских выборов, в том числе, как голосовали украинцы за границей.

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