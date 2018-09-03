К Порошенко едет канцлер Австрии
Последний раз президент Украины и австрийский канцлер встречались в феврале
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц приедет в Украину 4 сентября в рамках официального визита. Об этом сообщает пресс-служба лавы украинского государства.
Во время встречи будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и приоритеты развития отношений между Украиной и ЕС, учитывая нынешнее председательство Австрии в Совете ЕС, в том числе вопросы единства санкционной политики Евросоюза.
Отмечается, что договоренность о встрече была достигнута во время их недавнего телефонного разговора.
Напомним, последний раз Порошенко и Курц встречались еще в начале февраля. Тогда австрийский канцлер заявлял, что у Австрии есть экономический интерес к Украине, так как его страна является одни из главных инвесторов в Украине. Он также выступил за урегулирование ситуации на Донбассе.
После этого Курц встречался с Путиным и заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе. Канцлер говорил, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.
Кроме того, в середине марта в Украину приезжал австрийский президент Александр Ван дер Беллен, который озвучил четкую позицию накануне незаконных российских выборов в Крыму. Он напомнил, что аннексия полуострова была противоправной.
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