К Порошенко едет канцлер Австрии

Сегодня, 15:31

Последний раз президент Украины и австрийский канцлер встречались в феврале

Порошенко и Курц. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Курц. Фото: president.gov.ua

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц приедет в Украину 4 сентября в рамках официального визита. Об этом сообщает пресс-служба лавы украинского государства.

Во время встречи будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и приоритеты развития отношений между Украиной и ЕС, учитывая нынешнее председательство Австрии в Совете ЕС, в том числе вопросы единства санкционной политики Евросоюза.

Отмечается, что договоренность о встрече была достигнута во время их недавнего телефонного разговора.

Напомним, последний раз Порошенко и Курц встречались еще в начале февраля. Тогда австрийский канцлер заявлял, что у Австрии есть экономический интерес к Украине, так как его страна является одни из главных инвесторов в Украине. Он также выступил за урегулирование ситуации на Донбассе.

После этого Курц встречался с Путиным и заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе. Канцлер говорил, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.

Кроме того, в середине марта в Украину приезжал австрийский президент Александр Ван дер Беллен, который озвучил четкую позицию накануне незаконных российских выборов в Крыму. Он напомнил, что аннексия полуострова была противоправной.
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"Сегодня"

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