Курц после встречи с Путиным заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе

Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе

Канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии.

Курц об этом заявил в Москве по результатам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только касательно государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность", – сказал Курц.

Он подчеркнул, что нужно "сделать все, чтобы прекратить эту невыносимую ситуацию" в Сирии.

Австрийский лидер подчеркнул, что вопрос Украины также был на повестке дня при встрече с Путиным.

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"Мы ожидаем реализацию Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть сделаны позитивные шаги, чтобы сократить там напряжение", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.

Также Себастьян Курц считает неприемлемой ситуацию на Донбассе и заявил, что санкции с России могут быть сняты только после выполнения Минских соглашений.

Ранее Себастьян Курц рассказывал во время визита президента Петра Порошенко в Вену, что у Австрии есть экономический интерес к Украине. Канцлер также выразил поддержку стремлению Киева обеспечить мир на Донбассе.