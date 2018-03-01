Курц после встречи с Путиным заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе

Сегодня, 04:01

Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе

фото AFP
фото AFP

Канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины, а также в Сирии.

Курц об этом заявил в Москве по результатам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только касательно государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность", – сказал Курц.

Он подчеркнул, что нужно "сделать все, чтобы прекратить эту невыносимую ситуацию" в Сирии.

Австрийский лидер подчеркнул, что вопрос Украины также был на повестке дня при встрече с Путиным.

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"Мы ожидаем реализацию Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть сделаны позитивные шаги, чтобы сократить там напряжение", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.

Также Себастьян Курц считает неприемлемой ситуацию на Донбассе и заявил, что санкции с России могут быть сняты только после выполнения Минских соглашений.

Ранее Себастьян Курц рассказывал во время визита президента Петра Порошенко в Вену, что у Австрии есть экономический интерес к Украине. Канцлер также выразил поддержку стремлению Киева обеспечить мир на Донбассе.
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УНИАН

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