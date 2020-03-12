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Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

12 марта, 10:11

Сергей Мартынец

В новые ведомства уже назначены министры

В новом Кабинете министров взялись за разделение министерств. Первым стало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло соответствующее постановление №212 от 11 марта.

Так, Кабмин сначала отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам для ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теперь же правительство разделило ведомства на два министерства и дало им новые названия:

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  • Министерство по делам ветеранов Украины;
  • Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министерство по делам ветеранов будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны и майдановцев, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет заниматься государственной политикой по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", министром по вопросам ветеранов в новом правительстве стал Сергей Бессараб, а министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Полный список министров в новом правительстве.

Напомним, ранее экс-министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляла, что ее министерство будет разделено. Она отмечала, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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министерство Кабинет министров МинВОТ Минветеранов

Источник: Сегодня

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