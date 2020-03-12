Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

В новом Кабинете министров взялись за разделение министерств. Первым стало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло соответствующее постановление №212 от 11 марта.
Так, Кабмин сначала отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам для ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Теперь же правительство разделило ведомства на два министерства и дало им новые названия:
- Министерство по делам ветеранов Украины;
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Министерство по делам ветеранов будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны и майдановцев, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет заниматься государственной политикой по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и в Крыму.
Как сообщали новости "Сегодня", министром по вопросам ветеранов в новом правительстве стал Сергей Бессараб, а министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Полный список министров в новом правительстве.
Напомним, ранее экс-министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляла, что ее министерство будет разделено. Она отмечала, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.
Все подробности в спецтеме Новый Кабмин
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