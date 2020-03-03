В Кабмине планируют разделить министерства: Верещук назвала "кандидатов"

В "Слуге народа" есть претензии к работе Кабинета министров и считают, что многие министерства нужно разделить, поскольку не справились со своей работой. Однако в первую очередь изменений стоит ждать в Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства и Министерству по вопросам ветеранов (которое отвечает еще и за оккупированные территории).

Об этом рассказал журналистам "слуга народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, в Кабмине нужно разделить многие министерства для эффективности работы по отдельным направлениям.

"Первое, что стоит сделать, – это разделить те министерства, которые не оправдали своего слияния в начале нашей каденции. Например, я говорю о Министерстве экономики – оно очень нуждается разделении, где аграрная сфера будет иметь отдельно министра, где промышленная будет представлена, если не вице-премьером, то отдельным министром... Я также верю, что Министерство культуры будет рано или поздно тоже разделено, потому что спорт требует особого внимания, как и культура, и туризм. Когда мы говорим об энергетике, то я также верю, что энергетика будет разделена на министерство экологии и энергетики", – сказала Верщук.

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В то же время нардеп отметила, что сейчас в планах перепрофилировать некоторые ведомства и появятся новые министры.

"Мне известно, что речь идет о министерстве экономики, которое будет разделено. Я не знаю, лишится ли господин Милованов своей должности, но я знаю, что точно предлагают новых дополнительных министров. Здесь речь идет скорее о том, что будут новые министерства созданы. Например, я знаю, что будет министерство по вопросам временно оккупированных территорий, где тоже будет новый глава. Я знаю, что госпожа Коляда, которая только приступала к этой должности, еще в самом начале говорила, что будет трудно совместить министерство ветеранов и оккупированных территории. Время показало, что это действительно было неэффективно и ошибочно... Поэтому мы сейчас переориентируемся, перепрофилируем", – сказала политик.

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, среди прочего, будут приниматься решения по Кабмину. Пока не известно, кого именно будут назначать или увольнять и каких еще ждать решений. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что объединить некоторые министерства было правильным решением из-за недостатка кадров, но сейчас настало время разделить ведомства.

Так, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляла, что ее министерство будет разделено. Она отмечала, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

В свою очередь министр экономики Тимофей Милованов в случае разделения его ведомства выбрал бы агронаправление. Он считает, что очень важно довести до конца реформу земельного рынка.

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