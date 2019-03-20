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Кабинет министров создал Всеукраинский молодежный центр

Сегодня, 13:50

Также Кабинет министров одобрил создание 25 территориальных органов Министерства по делам ветеранов

Заседание Кабинета министров Украины, 20 февраля 2019 года. Фото: kmu.gov.ua
Заседание Кабинета министров Украины, 20 февраля 2019 года. Фото: kmu.gov.ua.
Кабинет министров создал Всеукраинский молодежный центр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg Политика Также Кабинет министров одобрил создание 25 территориальных органов Министерства по делам ветеранов

Кабинет министров Украины создал государственное учреждение "Всеукраинский молодежный центр". Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 20 марта.

Всеукраинский молодежный центр будет расположен в Киеве по улице Эспланадной, 17.

Основными задачами Всеукраинского центра будет: 

  • содействие созданию и развитию центров в Украине;
  • организация и проведение международных и всеукраинских мероприятий с целью реализации государственной политики в молодежной сферы,
  • проведение на должном уровне молодежной работы и удовлетворения потребностей молодежи;
  • организация процесса присуждения Национального знака качества для молодежных центров и осуществление мониторинга за качеством деятельностью центров в соответствии с процедурой и критериями качества, утвержденными Министерством молодежи и спорта.

Всеукраинский молодежный центр в соответствии с возложенными заданиями будет: 

  • проводить анализ деятельности центров, оценку потребностей молодежи и состояние обеспечения качества предоставленных центрами услуг;
  • готовить предложения Минспорта по развитию сети центров;
  • содействовать обмену опытом между центрами; осуществлять международное молодежное сотрудничество относительно развития сети центров.

Также Кабинет министров одобрил создание 25 территориальных органов Министерства по делам ветеранов. В частности, создано 23 областных отделов, отдел в Киеве, а также межрегиональный отдел в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе.

Другим своим решением правительство согласовало ликвидацию территориальных органов Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Ранее в Кабмине анонсировали изменение формулы расчета пенсий.

Напомним, Владимир Гройсман назвал главный экономический ориентир Кабмина.

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Тег Кабмин, ветераны, молодежь, Всеукраинский молодежный центр

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Источник:

Интерфакс-Украина

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