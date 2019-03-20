Кабинет министров создал Всеукраинский молодежный центр
Также Кабинет министров одобрил создание 25 территориальных органов Министерства по делам ветеранов
Кабинет министров Украины создал государственное учреждение "Всеукраинский молодежный центр". Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 20 марта.
Всеукраинский молодежный центр будет расположен в Киеве по улице Эспланадной, 17.
Основными задачами Всеукраинского центра будет:
- содействие созданию и развитию центров в Украине;
- организация и проведение международных и всеукраинских мероприятий с целью реализации государственной политики в молодежной сферы,
- проведение на должном уровне молодежной работы и удовлетворения потребностей молодежи;
- организация процесса присуждения Национального знака качества для молодежных центров и осуществление мониторинга за качеством деятельностью центров в соответствии с процедурой и критериями качества, утвержденными Министерством молодежи и спорта.
Всеукраинский молодежный центр в соответствии с возложенными заданиями будет:
- проводить анализ деятельности центров, оценку потребностей молодежи и состояние обеспечения качества предоставленных центрами услуг;
- готовить предложения Минспорта по развитию сети центров;
- содействовать обмену опытом между центрами; осуществлять международное молодежное сотрудничество относительно развития сети центров.
Также Кабинет министров одобрил создание 25 территориальных органов Министерства по делам ветеранов. В частности, создано 23 областных отделов, отдел в Киеве, а также межрегиональный отдел в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе.
Другим своим решением правительство согласовало ликвидацию территориальных органов Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Ранее в Кабмине анонсировали изменение формулы расчета пенсий.
Напомним, Владимир Гройсман назвал главный экономический ориентир Кабмина.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Кабинет министров создал Всеукраинский молодежный центр". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым
Министр перечислил три требования Кабинета министров
Кабмин планирует прекратить полномочия члена набсовета "Нафтогаза"
Хейсом Стивен Джон является членом наблюдательного совета с декабря 2017 года