Кабмин готов ужесточить карантин в Украине: документ уже разрабатывается

Правительство Украины готовится к ухудшению эпидемической ситуации в стране и поэтому разработает поправки с регламентом ужесточения карантинных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским на тему противостояния эпидемии COVID-19.

"Будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий. Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации", – заявили в ОПУ.

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Напомним, что по состоянию на 15 июля в стране насчитывалось 31 810 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом среди населения. Инфекция уже унесла жизни 901 украинца, но еще 14 253 зараженных удалось вылечить.

В последнее время в Украине ускорился рост количества больных COVID-19. Максим Степанов объясняет это тем, что люди перестали соблюдать карантин и приняли его смягчение за отмену. На этом фоне власти задумались над возвращением некоторых ограничений – ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

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