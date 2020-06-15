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Коронавирус в Украине: число умерших превысило 900

15 июня, 08:54

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Более 14 тысяч зараженных удалось вылечить

В Украине за прошлые сутки, 14 июня, зафиксировали 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 31 810 человек.

Инфекция уже унесла жизни 901 украинца (12 за последние сутки). Еще 14 253 зараженных удалось вылечить (171 за последние сутки).

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

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В связи с ситуацией президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей.

Кроме того, ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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