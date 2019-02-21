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Кабмин изменил порядок выезда детей за границу

Сегодня, 21:13

Для принимающих семей-иностранцев появились дополнительные требования

Фото: Pixabay
Кабмин изменил порядок выезда детей за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef7/a77/5c6ef7a77fef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef7/a77/5c6ef7a77fef0.jpg Политика Для принимающих семей-иностранцев появились дополнительные требования

Правительство приняло в новой редакции "Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление". Соответствующий документ обнародован на сайте Кабмина.

"Установлен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки)", – говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено:

  • представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания;
  • сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования;
  • обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;
  • предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украине).

Ранее мы писали, что двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу. Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам.

Напомним, на Буковине женщина пыталась вывезти дочку в Румынию по поддельным документам. Украинцам рассказали, как нужно оформлять проезд детей через границу.

Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

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Тег дети, документ, за границу

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