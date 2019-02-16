Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу

Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам

Фото: Pixabay

Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f0/716/5c67f0716c922.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f0/716/5c67f0716c922.jpg 2019-02-16T13:19:00+02:00 Запад Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам

В течение суток, днем 15 февраля и в ночь на 16 февраля, пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконной вывезти за границу. ​​Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное".

"Женщин вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" передано в Национальную полицию", – сообщили пограничники.

С правка: если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, консульские учреждения Украины.

Напомним, что летом 2018 года гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным.

Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

А на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.