Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу
Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам
В течение суток, днем 15 февраля и в ночь на 16 февраля, пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконной вывезти за границу. Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное".
"Женщин вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" передано в Национальную полицию", – сообщили пограничники.
С правка: если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, консульские учреждения Украины.
Напомним, что летом 2018 года гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным.
Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.
А на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей.
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