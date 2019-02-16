Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу

Сегодня, 13:19

Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам

Фото: Pixabay
Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f0/716/5c67f0716c922.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f0/716/5c67f0716c922.jpg Запад Детей 2016 и 2015 года рождения пытались вывезти за границу по поддельным документам

В течение суток, днем 15 февраля и в ночь на 16 февраля, пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконной вывезти за границу. ​​Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное".

"Женщин вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" передано в Национальную полицию", – сообщили пограничники.

С правка: если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, консульские учреждения Украины.

Напомним, что летом 2018 года гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным.

Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

А на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег дети, пограничники, шегини, Госпогранслужба Украины, поддельные документы

Вы сейчас просматриваете новость " Двух украинских детей хотели незаконно вывезти за границу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США родители заставляли маленьких детей жить в собачьей будке

13 февраля, 15:29

Пока пятилетняя девочка и ее брат спали в конуре, еще два малыша жили в комнате вперемешку с котами и фекалиями

В Киеве со льдины спасли мальчика: новые подробности ЧП

11 февраля, 14:12

Спасение со льдины "русановского мамонтенка" завершилось его побегом

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике

Как украинцы будут платить за свет с 2019 года: новые платежки

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы (фото)

Медведчук признал, что главари "ДНР" делали всё по звонку Москвы
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь