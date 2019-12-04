Кабмин назначил замену Вятровичу в Институте нацпамяти

Антон Дробович / Фото: Facebook

Кабинет министров назначил новым главой Института национальной памяти Антона Дробовича. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон – доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", – написал политик.

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Отметим, что Антон Дробович состоял в проектной группе Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, а также в Институте общественно-экономических исследований экспертом по вопросам образования и культуры.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 сентября Владимир Вятрович был уволен с поста главы Института нацпамяти. На данной должности чиновник проработал пять с половиной лет. Сам он отмеалл, что за 5,5 лет ему удалось достичь большинства амбициозных целей и перечислил их. Он также получил заверения от премьер-министра, что Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, и будут продолжены формат и направления работы.

Напомним, 3 декабря парламентская фракция "Европейская солидарность" пополнилась новым депутатом. Владимир Вятрович принес присягу в Верховной Раде и занял место Ирины Луценко, которая ранее прекратила депутатскую деятельность.

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