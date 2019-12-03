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Замена Луценко: Вятрович принял присягу народного депутата (видео)

3 декабря, 12:00

Еще недавно чиновник был уволен из Института памяти, а теперь стал народным депутатом

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Уволенный из Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата и вошел во вракцию "Европейская солидарность".

Во время утреннего пленарного заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что 14 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вятровича народным депутатом Украины, избранного на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе по списку политической партии "Европейская солидарность".

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После этого сам новоиспеченный нардеп произнес присягу с трибуны парламента: "Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе родины и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

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Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Луценко, которая написала заявление о сложении депутатского мандата по собственному желанию. Она подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет. Отмечалось, что она не в состоянии полноценно выполнять депутатские обязанности из-за проблем со здоровьем.

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Верховная Рада депутат присяга Владимир Вятрович

Источник: Сегодня

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