Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина и смягчениях с 11 мая

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление № 343 от 4 мая 2020 о продлении карантина в стране до 22 мая этого года.

Документ представлен на Правительственном портале.

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Несмотря на продление ограничительных мер до 22 мая, постановление сообщает о ряде послаблений с 11 мая.

Например, Кабмин разрешил проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных тренировочных занятий (бег, ходьба, езда на велосипеде, фигурное катание), учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных мероприятий.

Разрешена работа торговой сферы и бытового обслуживание украинцев, музеев при условии соблюдения требований индивидуальной защиты.

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Непродовольственные магазины тоже разрешат, в том числе в ТРЦ, но в торговых центрах будут закрыты игровые зоны и т.п.

Разрешение на работу получили адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи, "дали добро" на оказание стоматологической помощи.

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Разрешается работа заведений общественного питания, но на летних площадках под открытым небом, причем при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

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Детские и спортивные площадки тоже можно посещать, с ограничениями.

Ранее мы писали о правилах работы с 11 мая кафе и ресторанов.

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