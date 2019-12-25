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Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

25 декабря, 01:10

Формат заседания был полностью закрытым

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с РФ, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования)", – написал нардеп в Телеграмм-канале.

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По его словам, заседание длилось около часа.

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Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и новый раунд переговоров с российским "Газпромом" относительно транзита газа через территорию Украины состоится 26 декабря. Исполнительный директор компании Юрий Витренко подчеркнул, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны: "Мы ни в коем случае не дадим пожертвовать национальными интересами Украины". Он выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: Сегодня

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