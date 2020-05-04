Кабмин рассматривает ослабление карантина: онлайн-трансляция

Сегодня правительство примет решение, как украинцы будут жить после 11 мая

Кабинет министров сегодня проводит внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ослабления карантинных мер, которые начнут действовать после 11 мая.

Заседание запланировано на 13:00.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что этот вопрос рассматривается именно сегодня из-за того, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы (изначально планировалось рассматривать ослабление карантина 6 мая).

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По его словам, правительство планирует среди прочего открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, магазины, расположенные в отдельных помещениях (кроме торговых центров).

Как мы уже писали, в интервью сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о правилах работы парикмахерских после ослабления карантина с 11 мая. По его словам, санитарные правила будут прописаны для заведений во всех сферах.

Карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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