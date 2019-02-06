Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода
По словам Розенко, Мартынюк уволен с поста, на должность назначили Трофимцеву
Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил на эту должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, 6 февраля.
"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он.
Фото: minagro.gov.ua
Напомним, Мартынюк был назначен на должность и. о. министра агрополитики и продовольствия в декабре 2018 года.
До этого должность главы Минагропрода занимал Тарас Кутовой, но весной прошлого года он заявил, что хочет подать в отставку из-за желания вернуться в бизнес. В ноябре Верховная Рада приняла его отставку.
Кроме того, 5 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за ее двойного гражданства и пребывания в статусе и. о. с 2016 года. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что решение суда будет обжаловано.
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