Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода

По словам Розенко, Мартынюк уволен с поста, на должность назначили Трофимцеву

Фото: minagro.gov.ua (архив).

Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acf/70e/5c5acf70ebe61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acf/70e/5c5acf70ebe61.jpg 2019-02-06T14:29:00+02:00 Политика По словам Розенко, Мартынюк уволен с поста, на должность назначили Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил на эту должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, 6 февраля.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он.

Фото: minagro.gov.ua

Напомним, Мартынюк был назначен на должность и. о. министра агрополитики и продовольствия в декабре 2018 года.

До этого должность главы Минагропрода занимал Тарас Кутовой, но весной прошлого года он заявил, что хочет подать в отставку из-за желания вернуться в бизнес. В ноябре Верховная Рада приняла его отставку.

Кроме того, 5 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за ее двойного гражданства и пребывания в статусе и. о. с 2016 года. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что решение суда будет обжаловано.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...