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Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода

Сегодня, 14:29

По словам Розенко, Мартынюк уволен с поста, на должность назначили Трофимцеву

Фото: minagro.gov.ua (архив)
Фото: minagro.gov.ua (архив).
Кабмин сменил и. о. главы Минагропрода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acf/70e/5c5acf70ebe61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acf/70e/5c5acf70ebe61.jpg Политика По словам Розенко, Мартынюк уволен с поста, на должность назначили Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил на эту должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, 6 февраля.

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он.

Фото: minagro.gov.ua

Напомним, Мартынюк был назначен на должность и. о. министра агрополитики и продовольствия в декабре 2018 года.

До этого должность главы Минагропрода занимал Тарас Кутовой, но весной прошлого года он заявил, что хочет подать в отставку из-за желания вернуться в бизнес. В ноябре Верховная Рада приняла его отставку.

Кроме того, 5 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения из-за ее двойного гражданства и пребывания в статусе и. о. с 2016 года. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что решение суда будет обжаловано.

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Тег Мартынюк, назначения, Минагропрод, Трофимцева

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Источник:

Интерфакс-Украина

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