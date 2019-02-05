Супрун не запрещали выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения – суд

Кабмин обжалует решение суда об отстранении Супрун

Фото: Pixabay

Супрун не запрещали выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения – суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg 2019-02-05T17:45:00+02:00 Украина Кабмин обжалует решение суда об отстранении Супрун

Ульяне Супрун запрещено осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения, но не первого заместителя. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Как отмечается в сообщении, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком.

"Постановлением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято – запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне-Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю министра", – сообщили в суде.

"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения Украины полномочий такого Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года)", – отметили в суде.

При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра "может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению такого Министра".

Напомним, Минздрав проводит консультации с юристами о лишении Окружным админсудом Киева и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун полномочий руководительницы ведомства.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. А также Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя есть грейпфруты, если вы принимаете лекарства. Кроме того, глава Минздрава также рассказала, почему нельзя назначать себе антибиотики.

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