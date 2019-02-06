Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано – Минюст
Петренко назвал решение Окружного админсуда Киева "абсурдным и безответственным"
Решение Окружного админсуда Киева, которым Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности министра здравоохранения, будет срочно обжаловано.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минюста Павел Петренко.
"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", – написал он.
Петренко решительно поддержал Супрун, назвав ее "коллегой, которая впервые за историю страны бросила вызов системе".
"Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом..." - напомнил глава Минюста заслуги Супрун.
Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.
В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.
Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.
Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано – Минюст". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Она стала провайдером медреформы": Парубий поддержал Супрун
Он выразил уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу
"Верховный cуд установит истину": Порошенко заявил о "полной поддержке" Супрун
Президент напомнил, что Супрун – гражданка Украины
Супрун не запрещали выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения – суд
Кабмин обжалует решение суда об отстранении Супрун
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения
Минздрав ведет консультации с юристами о лишении Окружным админсудом Киева Ульяны Супрун полномочий главы ведомства