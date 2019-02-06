Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано – Минюст

Петренко назвал решение Окружного админсуда Киева "абсурдным и безответственным"

Фото: facebook.com/PavloPetrenko.official.

Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано – Минюст //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a26/fcf/5c5a26fcf0dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a26/fcf/5c5a26fcf0dbd.jpg 2019-02-06T02:03:00+02:00 Политика Петренко назвал решение Окружного админсуда Киева "абсурдным и безответственным"

Решение Окружного админсуда Киева, которым Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности министра здравоохранения, будет срочно обжаловано.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минюста Павел Петренко.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", – написал он.

Петренко решительно поддержал Супрун, назвав ее "коллегой, которая впервые за историю страны бросила вызов системе".

"Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом..." - напомнил глава Минюста заслуги Супрун.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.

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