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Кабмин утвердил кандидата на должность главы Сумской ОГА

13 февраля, 15:36

Кандидатом на пост главы ОГА стал действующий заместитель министра

Фото: shostka.info

Фото: shostka.info

Кабинет министров утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской областной государственной администрации.

В настоящее время он занимает пост первого заместителя министра развития громад и территорий.

"Кабмин утвердил ... продолжается спецпроверка. Дальше, надеюсь, будет указ (президента — Ред.)", – заявил он.

Стоит добавить, что Живицкий занимает свою нынешнюю должность с сентября 2019 года, а до этого работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

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В своей электронной декларации чиновник указал, что владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах, а также имеет в собственности два автомобиля – Skoda Super B и мини-грузовичок Opel Kombo.

За прошлый год Живицкий задекларировал 584,7 тысячи гривен заработной платы в Сумской ОГА (за 8,5 месяцев) и 252,3 тысячи гривен зарплаты в Министерстве развития общин и территорий (менее чем за 4 месяца).

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Отметим, что Сумская область остается без руководителя ОГА с июня 2019 года. Временно исполняющими обязанности главы администрации были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля в связи с его переходом на работу в правительство. 4 февраля Верховная Рада назначила его новым министром развития громад и территорий. До этого из данного министерства біла уволена Алена Бабак – парламент одобрил ее отставку.

После своего назначения новый министр пришел в гости на телеканал "Украина 24", где в эксклюзивном интервью, среди прочего, высказался о коррупции в строительной отрасли. По его словам, это сфера сильно тормозит прирост инвестиций в страну.

Смотрите также полное видео интервью с бывшим главой Ивано-Франковской области:

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губернатор ОГА руководитель Кабинет министров сумская область

Источник: Укринформ

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