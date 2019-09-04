Кабмин уволил Ульяну Супрун

Из правительства уходят все предыдущие заместители министров, а у Минздрава уже новая начальница

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, она была уволена по собственному желанию.

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"Это не политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр и будет формировать себе новую команду. Поэтому формально все предыдущие заместители увольняются. Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому да, конечно, решение мы сегодня приняли. По собственному желанию они все (заместители министра) ушли", – сказал Гончарук.

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Отметим, что Ульяна Супрун больше всего запомнилась на посту и.о. министра Минздрава не столько реформированием медицины, сколько своими советами относительно здоровья в соцсети. Так, один из последних советов она дала новоизбранным депутатам IX созыва Рады. Она отмечала, что если в сессионном зале дойдет до драк, то сначала нужно сделать прививку.

Как сообщали новости "Сегодня", новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая (Черненко). Как оказалось, Минздрав возглавила юрист без медицинского образования. Она озвучила свои приоритеты в Минздраве.

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