Верховная Рада будет другой: как бизнес отделился от политики

По прогнозам, в следующей Верховной Раде действительно крупных бизнесменов будет еще меньше

Фото: Сегодня

Верховная Рада будет другой: как бизнес отделился от политики Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd7/e59/5c6bd7e59ee3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd7/e59/5c6bd7e59ee3d.jpg 2019-03-05T07:51:00+02:00 Политика По прогнозам, в следующей Верховной Раде действительно крупных бизнесменов будет еще меньше

В Украине в самом разгаре президентские выборы. Однако избрание главы государства – лишь половина политических изменений, ожидающих нашу страну в нынешнем году. Осенью состоятся выборы в Верховную Раду. И от того, каким будет новый парламент, зависит не меньше, чем от того, кого народ изберет президентом.

Зачем в парламент шел бизнес

Не так давно собеседник сайта "Сегодня" в руководстве фракции Блока Петра Порошенко высказал предположение, что в следующем созыве Верховной Рады будет больше депутатов, которых можно назвать профессиональными политиками.

"Уже в этом созыве меньше бизнесменов, людей, для которых политическая деятельность – не основной вид занятий. В следующем парламенте, думаю, их будет еще меньше. Вы не увидите в нем многих представителей бизнеса, которые являются депутатами сегодня", – сказал представитель БПП.

Чем вызвано предположение, собеседник не пояснил. Не исключено, простым наблюдением за тенденцией. А она действительно такова, что с каждым созывом в парламент избирается больше депутатов, сделавших себе имя на работе в политических партиях, общественных организациях, публичной деятельности. Безусловно, прорывным в этом плане можно назвать 2014-й год, когда в парламент прошли (как по партийным спискам, так и по мажоритарным округам) много общественных активистов, военных, журналистов, представителей гражданского общества. Впрочем, тенденция наблюдалась и раньше.

Нетрудно заметить разницу между составами парламента конца-90-х – начала 2000-х и нынешним. Тогда Верховная Рада больше напоминала элитный бизнес-клуб. Народными депутатами были владельцы предприятий, торговых сетей, крупные банкиры.

"Мотивы были разные. Причем депутатская неприкосновенность и возможность лоббирования своих бизнес-интересов были не последними, но и не всегда главными мотивами. Скорей, депутатский мандат в те времена придавал особую статусность. К тому же региональным бизнесменам это помогало решать вопросы на местах, устанавливать связи с губернаторами и так далее. А некоторым действительно нравилось заниматься политикой, они делали это с удовольствием и большим успехом", – рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев одной из главных причин непосредственного похода в политику бизнеса в предыдущие годы называет незрелость и несовершенство политических и государственных институтов.

"Почему бизнесмены шли в политику? Потому что между властью и бизнесом должен быть посредник. На западе это суд. Если власть ущемляет твои интересы, ты идешь в суд. В Украине суд не был и еще не стал таким посредником, потому бизнес пошел в политику. Но вот сейчас суды начинают понемногу работать и выполнять ту функцию, которую они выполняют на Западе", – сказал Вадим Карасев.

Со временем многие действительно крупные бизнесмены потеряли интерес к публичной политике.

"Они, что называется, "переросли" Верховную Раду. Для многих было уже не по статусу заниматься публичной деятельностью, – рассказал Владимир Фесенко.- Второй момент – многие представители крупного бизнеса, попав в парламент, разочаровались в политический деятельности как раз в силу ее специфики, отличающейся от специфики работы в бизнесе. То есть человек пришел в парламент, посмотрел и начал сам себе задавать вопросы: что я здесь делаю? Зачем мне все это нужно?"

Впрочем, часть бизнесменов, пришедших в политику как раз в средине-конце 90-х, остались в ней и добились немалых успехов и признания как раз в качестве политиков. Фамилии некоторых из них сегодня можно видеть в официальных списках кандидатов в президенты Украины.

А как на Западе?

При этом в украинском обществе бытует мнение, что интерес бизнесменов к политике – сугубо украинское или постсоветское ноу-хау, а на Западе это не приветствуется. Соцопросы и закрытые фокус-группы, которые проводят политические силы накануне выборов, демонстрируют стойкую идиосинкразию общественности к бизнесменам-политикам. Хотя на самом деле во многих западных странах занятие бизнесменов политикой – часть политической культуры. Яркий пример тому – избрание президентом США миллиардера Дональда Трампа и разговоры о будущих президентских перспективах основателя Amazon Джеффа Безоса.

"В Соединенных Штатах, Японии, в ряде европейских стран, если бизнесмен очень амбициозный, он идет в политику. В американском политикуме очень много таких людей. Достаточно вспомнить Кеннеди, Бушей и так далее. Но у нас все же бизнес имеет, наверное, даже большее влияние на политику, чем в Штатах, и точно более сильное и прямое, чем в странах Европы", – отмечает Владимир Фесенко.

Региональному бизнесу парламент все еще интересен

И все-таки: пойдет бизнес осенью в парламент, или предпочтет защищать свои интересы посредством профессиональных политиков? Прогнозы наших экспертов сходятся в том, что действительно крупный бизнес по-прежнему воздержится от участия в политике. В то же время относительно участия в выборах бизнесменов более мелкого уровня мнения разнятся.

"Думаю, уже на этих выборах будет большим представительство громад, а также политических сил, которые сейчас выкристаллизовываются. Возможно, это будет более профессиональный парламент, в котором будет представлен не только бизнес, но и люди, которые занимаются политикой профессионально", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Александр Палий.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев считает, что тенденция ухода из политики бизнесменов сохранится.

"В начале 2000 годов я прогнозировал профессионализацию политики. И она идет, но идет медленно. Эта тенденция сохранится. В том числе из-за того, что украинская политика становится более прозрачной. Бизнесмен, получая мандат народного депутата, должен светить свои реальные доходы. И многие думают, стоит ли игра свеч. Во-вторых, политика становится более публичной, более сложной. Решать свои вопросы через профессиональных политиков более эффективно, несет меньше рисков и издержек. Насколько я знаю, уже сегодня есть ряд публичных политиков, которые готовятся участвовать в осенних выборах по мажоритарным округам в Киевской области по заданию и при поддержке одного из очень крупных аграрных бизнесменов. То есть действительно такого массового представительства бизнесменов, как раньше, не будет", – рассказал Вадим Карасев.

Владимир Фесенко, отмечая тенденцию, полагает, что спрос на депутатские мандаты со стороны бизнесменов некоторое время еще сохранится за счет регионального бизнеса.

"Элитность" парламента исчезла, потому что оттуда практически ушел крупный бизнес. Одни совсем ушли, другие просто перестали посещать заседания. То есть парламент как элитный не только политический, но и бизнесовый клуб утратил в значительной мере свою ценность. Кроме того, утратила ценность депутатская неприкосновенность, – говорит Владимир Фесенко. – Но для региональных бизнес-элит остаются и еще некоторое время будут актуальными другие мотивы. Мотивация традиционная – депутатский статус должен стать дополнительным способом защиты и продвижения бизнес-интересов. С депутатским значком легче выйти на министерство, на правительство. Связи расширяются, становятся более разнообразными. Для регионального бизнеса это важно. Потому те, кому это интересно, пойдут в парламент", – отмечает Владимир Фесенко.

Напомним, ранее мы узнавали, где дешевле питаться – в столовой Рады или в обычном кафе.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.