Как голосовал Зеленский: видео с избирательного участка
Кандидат в президенты проголосовал в помещении колледжа морского и речного флота
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосует в помещении колледжа морского и речного флота.
А тем временем в полиции рассказали, что за первые пару часов голосования в Украине полиция зарегистрировала 102 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом: незаконная агитация – 28, фотографирования бюллетеней – 5, угроза физической расправой – 2, попытка вынести бюллетень – 1.
Также что накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.
Читайте все подробности с фото и видео о втором туре голосования.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
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