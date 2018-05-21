Как освободить украинских заложников: Геращенко назвала шесть направлений работы

Десятки украинцев остаются заложниками в тюрьмах России и на оккупированных территориях, подчеркнула первый вице-спикер

Для освобождения всех удерживаемых в России украинских политзаключенных и находящихся в заложниках у боевиков на оккупированных территориях Донбасса Украине следует продолжать активно действовать по шести направлениям. Об этом на своей странице в Facebook рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Геращенко напомнила, что в тюрьмах России остаются более 60 украинцев и крымских татар, а на оккупированных территориях боевики удерживают десятки украинских заложников, при этом подтверждают Киеву наличие только 20 из них. Кроме того, по ее словам, нет прогресса в поиске более 300 пропавших без вести.

"Что Украина может и должна сделать для освобождения всех? Первое – не забывать ни об одном пленнике, ни об одной фамилии. Второе – напоминать о политзаключенных и заложниках на всех международных встречах, эта тема должна быть приоритетом не только для Украины, но и для наших партнеров. Третье – требовать доступа МККК в тюрьмы оккупированного Донбасса, Крыма, к нашим пленникам в РФ", – заявила представитель Украины в ТКГ.

По ее словам, четвертый шаг, который необходимо делать Украине – это искать все возможные пути освобождения, предлагать все компромиссные варианты, чтобы освободить удерживаемых украинцев.

"Мы до сих пор не получили ответа от РФ по 23 россиянам, которых готовы передать, но, видимо, России они не нужны", – добавила Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады добавила, что пятым пунктом Украине нужно продолжать требовать сохранения санкций до освобождения всех заложников и полного выполнения Россией Минских соглашений.

Шестым пунктом Геращенко назвала тщательный сбор информации обо всех причастных к пыткам граждан Украины и к их незаконному удерживанию с тем, чтобы все эти факты получили в свое распоряжение украинские и международные суды.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что подконтрольные России боевики отказываются отдать украинских заложников в обмен на задержанных на Донбассе россиян.