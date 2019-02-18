Как Порошенко и Епифаний съездили в Манявский скит: опубликованы фото и видео

Глава государства наградил одного из местных митрополитов высокой государственной наградой

Как Порошенко и Епифаний съездили в Манявский скит: опубликованы фото и видео 2019-02-18T15:50:02+02:00 Политика Глава государства наградил одного из местных митрополитов высокой государственной наградой





















Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область посетил Манявский скит и принял участие в благодарственном молебне за получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что вместе с президентом в поселке Манява присутствовал и митрополит киевский и всея Украины Епифаний, который провел молебен с участием митрополита Рязанского и Галицкого Иоасафа и многих священников во дворе Кресто-Воздвиженского монастыря. Там же собрались тысячи людей.

Порошенко отметил, что после получения Украиной Томоса, уже 320 приходов присоединились к Православной церкви Украины.

"Пять из них – на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие пять лет. И очень важно, что никто никого не заставляет. Так ждала Москва, чтобы у нас начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей ... Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью", – заявил он.

Также глава государства принял решение наградить митрополита Андрея высокой государственной наградой – орденом "За заслуги" II степени.

"За вашу подвижническую деятельность по созданию нашей Православной церкви Украины – поместной, соборной, автокефальной. И большое спасибо вам за ваши труды", – сказал президент.

Напомним, недавно Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев. Рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд – планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны.

Отметим, что 12 февраля Порошенко совершил визит в Одесскую область. Президент дал старт движению авто по объездной вокруг Рени, которую чинили с 2015-го.

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