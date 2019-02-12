Все подробности визита Порошенко в Одесскую область

Президент дал старт движению авто по объездной вокруг Рени, которую чинили с 2015-го

Рени. Начальник облавтодора рассказывает президенту и губернатору о завершении дорожных работ. Фото: president.gov.ua.

Все подробности визита Порошенко в Одесскую область Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/320/8b8/5c63208b88a1d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/320/8b8/5c63208b88a1d.jpeg 2019-02-12T21:44:00+02:00 Одесса Президент дал старт движению авто по объездной вокруг Рени, которую чинили с 2015-го

Чиновники Одесской области во главе с президентом Украины Петром Порошенко сегодня открыли дорогу в объезд Рени и проинспектировали состояние международной трассы М-15 (соединяющей этот районный центр с областным), на которой заканчивают капитальный ремонт. Гарант посетил наш регион в рамках рабочей поездки.

Во время открытия объездной дороги, которая является частью трассы Одесса — Рени (М-15), президент отметил, что на данный момент от Одессы до Рени идет "новая, хорошо отремонтированная дорога", хотя еще осталось провести некоторые работы для полного завершения этого проекта. Закончить их должны к апрелю. По словам гаранта, проект строительства трассы и участка объездной дороги имеют очень важное значение для Украины.

"Это транспортный коридор, который объединяет Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию. Отсюда — с Рени — начинается Украина", — заявил Порошенко, отмечая, что если три года назад местным жителям порой требовалось до восьми часов, чтобы доехать до Одессы, то теперь время в пути составляет четыре часа.

Открытие объездной должно существенно облегчить жизнь жителям Рени, ведь раньше большегрузный транспорт проезжал прямо по улицам городка, из-за чего постепенно разрушались дороги и дома. Новая дорога решает этот вопрос, а президент, к тому же, поручил чиновникам выделить средства из областного и городского бюджетов на ремонт поврежденных участков городских магистралей. Правда, эти средства еще нужно изыскать. Ренийцы, присутствовавшие на торжестве, стремились пожать руку гаранту и сделать с ним фото на память.

Напомним, построить четырехполосную дорогу в объезд Рени власть имущие обещали еще с 2009-го. По факту строительство началось в 2012-м, но шло с переменным успехом. В 2014-м из-за ситуации в стране и отсутствия финансирования работы приостановили, а возобновить их удалось лишь во второй половине 2015-года.

Водители говорят, что ремонт трассы Одесса — Рени действительно сделал передвижение по области более комфортным, но есть и недостатки.

"Сама трасса хороша для машин, а для пешеходов условий перехода дороги местами нет", — делятся автомобилисты.

Напомним, осенью прошлого года Порошенко и премьер Болгарии побывали на строительстве дороги Одесса – Рени. Тогда президент и болгарский премьер отметили, что строительство трансграничного международного маршрута, соединяющего Украину и Болгарию, отвечает не только экономическим интересам обеих стран, но и углублению межчеловеческих контактов между двумя странами.

Летом 2018 года Порошенко открыл мост на трассе Одесса – Рени, рядом с селом Паланка Республики Молдова, и пообщался со строителями. Глава государства перерезал символическую ленту и прошел по новому мосту.

Протяженность автомобильной дороги М-15 Одесса – Рени (в направлении г. Бухарест) составляет 289,4 км. В 2016 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 56,2 км, в 2017 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 138,8 км. Согласно плану дорожно-ремонтных работ на 2018 год, был проведен ремонт на 17 участках дороги общей протяженностью в 93,7 км.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Все подробности визита Порошенко в Одесскую область". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.