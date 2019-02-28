Как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город
Украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны
До выборов президент остается месяц. Центризбирком советует проверить себя в списках избирателей, и время позаботиться об открепительных талонах, если вы будете голосовать не по месту регистрации – уже почти 37 тысяч украинцев временно изменили место голосования, лидируют Донецкая и Луганская области. Куда идти и что делать, чтобы получить открепительные талоны, узнавали журналисты "Сегодня".
Зарегистрирован в Одесской области и уже более 10 лет живет в столице. Артур Хорунженко на предыдущих президентских выборах в 2015-м не голосовал. Мол, ехать домой, чтобы отдать свой голос, не было ни времени, ни средств.
"Подсчитал, сколько мне обойдется дорога туда и обратно, плюс это время ‑ отпрашиваться с работы, скажем так, это не очень по карману мне на сегодняшний день. Да и тогда тоже так было", – сказал он.
Чтобы проголосовать за будущего президента или взять открепительный талон об изменении избирательного участка, не обязательно ехать по месту регистрации, объясняют в Госреестре избирателей.
"Когда избиратель в день голосования не может быть там, где он зарегистрирован, у него есть возможность обратиться в соответствующий отдел ведения государственного реестра избирателей и сделать временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса", – пояснил руководитель службы распорядителя Государственного реестра Александр Стельмах.
Для внутренне перемещенных лиц достаточно паспорта и мотивированного заявления. Студенты или трудовые мигранты должны иметь при себе минимум еще одну справку.
"Например, договор аренды жилья, если вы проживаете в Киеве, а зарегистрированы в другом населенном пункте, или справку в свободной форме с места работы, или справку о потенциальной командировке, касающееся дня голосования и известно, что работодатель вас направляет не по адресу регистрации", – рассказала глава правления организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская.
Такая временная смена голосования – процедура одноразовая. На второй тур выборов, если он будет – открепительный талон придется брать снова. Но уже сейчас, в ЦИК советуют проверить себя в списках избирателей.
Проверить, где именно вас ждут на голосование, можно не выходя из дома, на сайте Государственного реестра избирателей есть специальная вкладка: вводите свои данные, адрес, получаете специальный код, а дальше видите, какой участок имеет списки.
Почти 300 тысяч украинцев уже проверили себя в списках через электронный сервис. Сделать это нужно не позднее, чем за пять дней до волеизъявления, иначе вас просто не успеют внести в перечень избирателей.
Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.
В Одессе сообщали о буклетах без исходных данных и скупке голосов. Одесские правоохранители с начала года получили 104 обращения о нарушениях избирательного законодательства.
Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — 44 претендента на президентскую булаву. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.
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