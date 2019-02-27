Сообщают о раздаче денег пенсионерам: в полиции рассказали о нарушениях на выборах
В лидерах по сообщениям о нарушениях избирательного процесса Киев, Днепропетровская, Киевская и Донецкая области
С начала предвыборной кампании в полицию поступило почти две тысячи сообщений о нарушениях. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере, сообщает пресс-служа Национальной полиции.
Только за прошедшие сутки полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом. Так, в полицию позвонил житель села Уютное о том, что по ул. Садовой неизвестные лица раздают деньги пенсионерам, чтобы те отдали свои голоса в день выборов президента за определенного кандидата, однако прибывшие на место полицейские не нашли подтверждения этому нарушению.
Подобное сообщение в полицию поступило от неизвестного мужчины из города Бровары. Он утверждал, что офисе одного из кандидатов в президенты происходит подкуп голосов, но и там правоохранители правонарушений избирательного права не зафиксировали.
Еще в двух случая по Украине 26 февраля полицейские получали сообщения о препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права, и повреждение агитационной палатки.
"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией – 1194 факта, подкупом избирателей – 155 и хулиганством – 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Из них по 100 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (открыты уголовные производства). Также составлено 435 административных протоколов", – сообщили в полиции.
Напомним, недавно глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.
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