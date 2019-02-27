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Сообщают о раздаче денег пенсионерам: в полиции рассказали о нарушениях на выборах

Сегодня, 12:27

В лидерах по сообщениям о нарушениях избирательного процесса Киев, Днепропетровская, Киевская и Донецкая области

Фото: AFP
Сообщают о раздаче денег пенсионерам: в полиции рассказали о нарушениях на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/664/e1c/5c7664e1cc595.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/664/e1c/5c7664e1cc595.jpg Политика В лидерах по сообщениям о нарушениях избирательного процесса Киев, Днепропетровская, Киевская и Донецкая области

С начала предвыборной кампании в полицию поступило почти две тысячи сообщений о нарушениях. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере, сообщает пресс-служа Национальной полиции.

Только за прошедшие сутки полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом. Так, в полицию позвонил житель села Уютное о том, что по ул. Садовой неизвестные лица раздают деньги пенсионерам, чтобы те отдали свои голоса в день выборов президента за определенного кандидата, однако прибывшие на место полицейские не нашли подтверждения этому нарушению.

Подобное сообщение в полицию поступило от неизвестного мужчины из города Бровары. Он утверждал, что офисе одного из кандидатов в президенты происходит подкуп голосов, но и там правоохранители правонарушений избирательного права не зафиксировали.

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Еще в двух случая по Украине 26 февраля полицейские получали сообщения о препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права, и повреждение агитационной палатки.

"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией – 1194 факта, подкупом избирателей – 155 и хулиганством – 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Из них по 100 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (открыты уголовные производства). Также составлено 435 административных протоколов", – сообщили в полиции.

Напомним, недавно глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.

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Тег выборы, нарушения, полиция, подкуп

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