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Как работала Рада в феврале: лишь два депутата приняли участие во всех голосованиях

27 февраля, 12:51

Активность народных депутатов в феврале снизилась, отметили в КИУ

С начала 2020 года народные депутаты стали меньше ходить в Верховную Раду. Так, лишь двое народных депутатов Украины приняли участие в 100% голосований Верховной Рады в феврале 2020 года. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Это Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Указанные депутаты приняли участие во всех 784 голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался"), произошедших в феврале", - говорится в сообщении.

Что касается других депутатов, показатели следующие: 35 депутатов приняли участие в 25% и менее голосований Верховной Рады, еще 35 депутатов принимали участие в 25-50% голосований, 92 депутата – 51-75% голосований, 259 депутатов – 76-99% голосований.

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Таким образом, как отмечают в КИУ, в феврале в среднем один депутат принял участие в 73% голосований Совета. Это ниже, чем в предыдущие месяцы. В январе – 82%, декабре – 79%, ноябре – 80%.

Наиболее активно голосовали депутаты "Слуги народа" и "Голоса" – в среднем один депутат присоединился к 80% голосований, а также "Европейской солидарности", которые приняли участие в 72% голосований.

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В других фракций низкие показатели – группа "Доверие" (66%), ОПЗЖ (63%), "Батькивщина" (62%). Самые низкие результаты у внефракционных (58%) и группы "За будущее" (53%).

"К так называемому законопроекту о рынке земли было подано 4 тыс. поправок. Из них в феврале было рассмотрено 1,5 тыс. При этом "рассмотрение" поправок часто превращалось в формальность и не вызвало особого интереса депутатов – даже из тех фракций, которые его инициировали. Однако в результате снизились общие показатели участия в голосованиях. В общем, по сравнению с предыдущим месяцем активность депутатов снизились на 9% и стала почти рекордно низкой для Рады IX созыва", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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Верховная Рада киу голосование народные депутаты

Источник: Сегодня

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