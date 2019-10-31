Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича

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Верховная Рада сняла неприкосновенность и дала согласие на арест народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в нанесении ущерба государству почти на 100 млн гривен.

В Раду пришли генпрокурор и руководитель антикоррупционной прокуратуры. Они заявили о наличии доказательства того, что Дубневич злоупотреблял служебным положением. Говорят: во время работы в транспортном комитете Рады предыдущего созыва он курировал закупку товаров по завышенным ценам и нанес государству ущерб.

"Организовал схему, по которой две компании, одна из которых подконтрольна народному депутату, получила незаконный доход в размере 93 миллиона гривен. По восьми фигурантам расследования по этому делу закончены. То есть доказательств, чтобы привлечь к уголовной ответственности, достаточно", – говорит генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ярослав Дубневич обвинения отвергает. Настаивает — это политическая расправа.

"Я это расцениваю как политическое шоу, чтобы показать, как они борются с коррупционерами", – говорит народный депутат (группа "За будущее") Ярослав Дубневич.

За избранника вступились и коллеги из его депутатской группы.

"По сути, по отношению к Дубневичу нет никаких доказательств, нет никаких оснований считать, что он совершал преступления. Кто-то в неустановленном месте, неустановленные лица что-то там делали", – говорит народный депутат (группа "За будущее") Виктор Бондарь.

Но в итоге снятие с депутата неприкосновенности поддержали 332 парламентария. За то, чтобы прокуроры получили право вручить ему подозрение и арестовать, отдали гораздо меньше голосов.

"Депутаты, юристы и адвокаты сказали, что мы поддерживаем голосование первое, за снятие неприкосновенности, чтобы предоставить правоохранительным органам надлежащие инструменты, чтобы они могли вести следственный процесс. Но не поддерживают задержание и арест", – рассказал народный депутат (фракция партии "Слуга народа") Давид Арахамия.

"Все, что мы сегодня сделали, – это дали согласие, чтобы народный депутат имел те же права, что и каждый из вас – тех, кто берет у меня интервью, и каждый из тех, кто нас сегодня смотрит. Я считаю, что мы обещали закон один для всех, мы должны сделать закон один для всех. А дальше пусть суд решает, кто прав, а кто – нет", – говорит народный депутат (фракция партии "Голос") Святослав Вакарчук.

Подозрение депутату вручили сегодня прямо в Раде. Не на камеры. Избирать меру пресечения Ярославу Дубневичу будут завтра. Сам подозреваемый утверждает: вносить залога не планирует. К аресту – готов. Даже сумку собрал.

"Что я туда взял? Две книги, полотенце, мыло, зубную щетку, спортивный костюм, шапку", – говорит народный депутат, группа "За будущее" Ярослав Дубневич.

Если вину депутата докажут, ему грозит до 12 лет заключения.

17 октября 2019 г. генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. По версии следствия, Дубневич подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), которые повлекли за собой убытки в размере 93 млн грн.

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