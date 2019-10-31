От обувного кооператива до Верховной Рады: что нужно знать о Ярославе Дубневиче

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

31 октября народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу, с которого парламент снял неприкосновенность, вручили подозрение. Об этом сообщил журналистам сам народный избранник.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн.

В свою очередь, сам Ярослав Дубневич и его адвокат заявляли, что представление ГПУ не содержит конкретных доказательств и фактов совершения преступления, а потому является необоснованным. Кроме того, по словам адвоката, есть вопрос о законности получения доказательств.

Народный депутат VII — IX созывов Верховной Рады Украины родился 7 августа 1969 в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области.

После окончания в 1987 году ПТУ №32 по специальности обувщика работает на Пустомытовском райбыткомбинате прессовщиком, впоследствии бригадиром прессовщиков. В 1989 году вместе с братом Богданом Дубневичем открывает кооператив по изготовлению обуви, который просуществовал до 1992 года. С 1993 года — помощник председателя сельскохозяйственного производственного предприятия "Львовское" (должность председателя занимает Богдан Дубневич). Вплоть до 2008 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

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С 1999 по 2004 гг учился во Львовской политехнике (магистр менеджмента по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности").

В 2002-2006 гг — депутат Пустомытовского районного совета, заместитель председателя бюджетного комитета. С 2006 по 2010 гг трудился депутатом Львовского областного совета, занимал должности заместителя председателя фракции БЮТ и члена постоянной депутатской комиссии по вопросам имущества.

С 2008 по 2011 гг — представитель "Укрзализныци" в Секретариате Верховной Рады Украины.Заслуженный железнодорожник Украины (2008).

Впервые был избран народным депутатом Украины по одномандатному мажоритарному избирательному округу №120 (47,04% голосов) на парламентских выборах 2012 года, обойдя в предвыборной гонке кандидата от объединенной оппозиции Татьяну Чорновил.

На внеочередных выборах 2014-го братья Дубневичи победили на выборах в мажоритарных округах во Львовской области. Ярослав Дубневич, который также баллотировался от "Блока Порошенко", победил на том же 120-м округе с результатом 59,1% голосов.

Первый раз Дубневич попал в поле зрения журналистов криминальной хроники в январе 2013 года, когда стало известно, что силовики обыскивают офис депутата. По словам представителей спецподразделения "Альфа", они разыскивали предприятие, к которому в свое время имел отношение Дубневич. Сам народный избранник уверял, что на него давят из-за отказа сотрудничать с регионалами.

17 октября 2019-го генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности. По версии следствия, Дубневич подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), которые повлекли за собой убытки в размере 93 млн грн.

"Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци". В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению", – говорилось в сообщении ГПУ от 17 октября 2019 года.

Женат на Наталье Мирославовне Дубневич. В семье воспитывается двое детей – Роксолана и сын Юрий.

Подробней о представлении на народного депутата и в чем конкретно ему вменяют следователи:

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