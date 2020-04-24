Комаровский спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Украине

«Примерно с 29 апреля по 7 мая будет пик госпитализации», - считает врач

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в Украине пик госпитализации больных коронавирусом придется на 2 мая.

Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Элементарная математика – Вербное воскресенье и Пасха. На Пасху миллионы жителей нашей страны нарушали карантин, целовались троекратно со всем, что шевелится рядом, и ходили в церковь. Это было прямое нарушение карантина. У нас в стране сейчас активный инфекционный процесс, это вам любой эпидемиолог расскажет", – сказал он.

"19 апреля на Пасху люди массово общались друг с другом. Сотни тысяч людей должны были заразиться. Это значит, что через пять дней, 23-24 апреля, у этих людей должны появиться первые симптомы болезни. Люди с этими симптомами с пятого по десятый день от начала болезни, им становится реально плохо. То есть примерно с 29 апреля по 7 мая будет пик госпитализации. Максимальна точка 2 мая", – резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

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