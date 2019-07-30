Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Как вернуть Крым: у Зеленского озвучили вариант с новым форматом переговоров

Сегодня, 05:17

Сейчас существуют только переговоры по Донбассу, а вопрос аннексированного полуострова отложен в «долгий ящик»

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Как вернуть Крым: у Зеленского озвучили вариант с новым форматом переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Политика Сейчас существуют только переговоры по Донбассу, а вопрос аннексированного полуострова отложен в «долгий ящик»

Для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал представитель президента по Крыму Антон Кориневич.

Он напомнил, что по Донбассу есть "минский процесс" и "нормандский формат", даже несмотря на их низкую эффективность. В то же время по Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было, а связано это в первую очередь с тем, что Россия даже отказывается ставить этот вопрос на обсуждение.

"Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. При участии государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть. То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации в временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом. Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это "Будапешт +"? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это "Норманди +"? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", – сказал Кориневич.

Читайте полный текст второй части интервью с представителем президента: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом".

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

переговоры Крым Кориневич

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
​Уровень моря поднимется на 2 метра
​Уровень моря поднимется на 2 метра

Популярные статьи

Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный КрымКрым
"Воины новой формации": Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ с праздникомПолитика
Герус: Коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине
Герус: Коалиция Рады заберет все министерские кресла в КабминеПолитика
День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дня
День армейского спецназа ВСУ, старт вакцинации и погодные рекорды: топ-темы дняУкраина
Трампа надо ловить: почему Зеленскому стоит спешить на встречу с президентом США
Трампа надо ловить: почему Зеленскому стоит спешить на встречу с президентом СШАПолитика