Сейчас существуют только переговоры по Донбассу, а вопрос аннексированного полуострова отложен в «долгий ящик»

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Как вернуть Крым: у Зеленского озвучили вариант с новым форматом переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC 2019-07-30T05:17:00+03:00 Политика Сейчас существуют только переговоры по Донбассу, а вопрос аннексированного полуострова отложен в «долгий ящик»

Для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал представитель президента по Крыму Антон Кориневич.

Он напомнил, что по Донбассу есть "минский процесс" и "нормандский формат", даже несмотря на их низкую эффективность. В то же время по Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было, а связано это в первую очередь с тем, что Россия даже отказывается ставить этот вопрос на обсуждение.

"Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. При участии государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть. То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации в временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом. Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это "Будапешт +"? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это "Норманди +"? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", – сказал Кориневич.

Читайте полный текст второй части интервью с представителем президента: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом".

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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