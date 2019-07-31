Глава государства отметил, что техника на строительных площадках появляется только перед его приездом

Как Зеленский инспектировал ремонт аэропорта и дорог в Черкассах (фото, видео) 2019-07-31T16:36:00+03:00 Политика Глава государства отметил, что техника на строительных площадках появляется только перед его приездом

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область проинспектировал ход выполнения работ по ремонту аэропорта, сообщает Офис главы государства.

Как рассказал президенту директор аэропорта Иван Далибожак, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, а его стоимость составляет 128 млн грн. В свою очередь Зеленский ознакомился с проектной документацией.

"А техника сегодня появилась ли? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда", – обратился к присутствующим журналистам президент.

Реклама

Далибожак заверил, что полоса будет сдана в эксплуатацию до 1 декабря. Также местные чиновники отмечают, что для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

В тренде Спадет жара и меньше дождей: синоптики озвучила прогноз погоды на 1 августа

Читайте также: Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области

Справка. Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018-м начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 года – 43%.

Зеленский также ознакомился с ремонтом дорог в области и даже предложил присвоить статус национальных нескольким из них, сообщает УНИАН.

"Мы проговорили, поставили задачи, что есть у вас некоторые дороги, которые не имеют республиканского значения, потому их не строят в первую очередь. Мы очень настоятельно попросили, чтобы Черкасскую окружную в ближайшее время начали делать… Есть дорога с Канева на Кременчуг, мы тоже ее попросили. Мы хотим сменить статус этой дороги, чтобы она в первую очередь строилась", – сказал президент и добавил, что также обсуждался вопрос смены статуса для автодороги Черкассы – Умань.

Как сообщали новости "Сегодня", после прибытия в Черкасскую область глава государства встретился с местными чиновниками. В какой-то момент к нему обратились журналисты и попросили принять подарок. Смотрите видео, как Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама