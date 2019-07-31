Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

"Я что, памятник?": Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст (видео)

Сегодня, 15:04

Журналисты развеселили главу государства оригинальным подарком, но получили отказ

Скриншот

Скриншот

"Я что, памятник?": Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст (видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Журналисты развеселили главу государства оригинальным подарком, но получили отказ

Президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Черкасскую область попытались вручить бюст в его честь, но глава государства отказался.

Президент общался с местными чиновниками и обсуждал ситуацию с черкасским аэропортом, после чего журналисты от вопросов по аэропорту плавно перешли к подарку и попросили его принять их презент – гипсовый бюст с его изображением.

"Где вы это взяли? Это же ужас. Я это видел в интернете. Не нужно мне это передавать. А зачем мне? Президент не бюст, не портрет, а человек. Я что, памятник? Пожалуйста, больше не делайте этого", – сказал Зеленский и снова вернулся к чиновникам, которых тоже повеселила шутка журналистов.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский после того, как стал президентом, стал еще популярней среди украинцев и даже иностранцев. На лотках главной "сувенирной" улицы столицы – пополнение в рядах матрешек. Наряду с французским и американским президентами – Зеленский. Иностранцы его раскупают, говорит продавец. Цена – 500 гривен. Подробней читайте в материале "Гипсовый бюст, матрешки и тату: Зеленский становится популярным".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

журналисты Зеленский подарок бюст

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указУкраина
В Киеве на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства
В Киеве на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинстваДругие новости
Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениями
Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениямиПолитика
Как вернуть Крым: у Зеленского озвучили вариант с новым форматом переговоров
Как вернуть Крым: у Зеленского озвучили вариант с новым форматом переговоровПолитика
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика
Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам
Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугамПолитика