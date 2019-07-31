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"Я что, памятник?": Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст (видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T15:04:00+03:00 Политика Журналисты развеселили главу государства оригинальным подарком, но получили отказ

Президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Черкасскую область попытались вручить бюст в его честь, но глава государства отказался.

Президент общался с местными чиновниками и обсуждал ситуацию с черкасским аэропортом, после чего журналисты от вопросов по аэропорту плавно перешли к подарку и попросили его принять их презент – гипсовый бюст с его изображением.

"Где вы это взяли? Это же ужас. Я это видел в интернете. Не нужно мне это передавать. А зачем мне? Президент не бюст, не портрет, а человек. Я что, памятник? Пожалуйста, больше не делайте этого", – сказал Зеленский и снова вернулся к чиновникам, которых тоже повеселила шутка журналистов.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский после того, как стал президентом, стал еще популярней среди украинцев и даже иностранцев. На лотках главной "сувенирной" улицы столицы – пополнение в рядах матрешек. Наряду с французским и американским президентами – Зеленский. Иностранцы его раскупают, говорит продавец. Цена – 500 гривен. Подробней читайте в материале "Гипсовый бюст, матрешки и тату: Зеленский становится популярным".

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