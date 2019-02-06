Какие ракеты нужны для будущего, будем решать мы – Климкин

По мнению Климкина, ситуация с ДРСМД меняет расчеты для Украины

Фото: AFP

Какие ракеты нужны для будущего, будем решать мы – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg 2019-02-06T08:49:00+02:00 Политика По мнению Климкина, ситуация с ДРСМД меняет расчеты для Украины

Украина должна ответить на новые вызовы в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов.

Как стало известно, Климкин в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Обсуждались разные вопросы, в частности, по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"То, что Россия годами нарушала это соглашение посредством размещения ракет, которые мы уже знаем, и пусковых установок – это вообще меняет весь смысл контроля над вооружениями. Сначала Россия разрушила договор об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы этот договор был, могло ли бы быть так, как она делала в отношении оккупации Крыма и в отношении оккупации Донбасса? Мой ответ – это было бы сложнее", – заявил Климкин.

Также министр отметил, что ситуация с ДРСМД меняет расчеты для Украины.

"Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России, она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому это поведение России привела к новой логике гонки вооружений. Это безусловно, поскольку и другие партнеры будут это делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, у нас есть необходимый интеллект, у нас есть необходимость защищать нашу страну", – подчеркнул Климкин.

Также его спросили, идет ли речь о том, что это можно считать началом производства такого оружия в Украине.

"Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, и какие ракеты будут нужны нам для будущего, решать будем мы", – заявил Климкин.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него.

Ответ России на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Какие ракеты нужны для будущего, будем решать мы – Климкин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...