США официально уведомили Россию о начале выхода из ракетного договора

Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа

Фото: AFP

США официально уведомили Россию о начале выхода из ракетного договора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/044/911/5c5044911d7d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/044/911/5c5044911d7d8.jpg 2019-02-03T11:34:00+02:00 США Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа

Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также начинает процедуру выхода из него. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"2 февраля Соединенные Штаты направили России и другим участникам договора официальное уведомление о выходе из ДРСМД на протяжении шести месяцев в соответствии со статьей XV Договора", – говорится в документе.

Кроме того, в своем заявлении Вашингтон подчеркнул, что последствия, связанные с невыполнением РФ договоренностей, поставили под угрозу интересы Соединенных Штатов.

"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – говорится в документе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

Также мы писали, что НАТО должна готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению. Об этом заявил в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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