Кандидаты высказались о водоканале "Днепр-Донбасс", земельных паях, медицине и черном пиаре

За менее чем неделю до выборов политики выступили с новыми заявлениями на злободневные темы

Земельные паи украинцев должны приносить им ощутимую прибыль с аренды. В этом убежден Олег Ляшко, который сегодня находился с визитом в Кировоградской области. Местные жители жалуются: из-за через коррумпированных чиновников не могут получить по два гектатара гарантированных государством земельных наделов. Те же, кто с боем землю все-таки получил, сдает ее в аренду за бесценок.

"Нам рассказывают о рынке земель! Для начала раздайте людям по два гектара, которые им положено! В селе жили, а землю не получили. Поэтому всем людям надо раздать полагающиеся по Конституции два гектара, всем раздать. И чтобы бесплатно переоформляли паи. Сегодня намеренно ввели плату, 10-15 тыс. грн. нужно заплатить за переоформление пая. Человек в селе таких денег не имеет, он откажется от этого пая. И у него тут же забрали этот пай. Поэтому мы предлагаем принять этот закон, чтобы паи бесплатно переоформлялись на детей, дома на них бесплатно переоформлялись. И чтобы, когда начисляют субсидию, не учитывали при этом пай", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Без стабильного водоснабжения на Донбассе не будет ни инвестиций, ни значительного экономического роста. В этом уверен кандидат в народные депутаты Борис Колесников, общавшийся сегодня с жителями Константиновки. Говорит: из-за устаревшего водопровода и постоянных аварий потери воды достигают почти 50 процентов.

Борис Колесников убежден: государство должно отремонтировать водопровод и достроить новый канал "Днепр-Донбасс". Если же денег из госбюджета выделять не планируют, следует больше оставлять налогов на местах и ​​предлагать привлекательные условия инвесторам. Тогда ремонты обеспечат местные власти.

"Ни на насосное оборудование, ни на водопроводы государство не хочет выделять деньги. Так инвесторов не привлекают. Поэтому мы сделаем все для того, чтоб полностью поменять водовод, идущий из Славянска сюда, в Северо-Западный Донбасс. Это первое. Второе: конечно, надо строить вторую очередь канала "Днепр-Донбасс". И тогда проблем в Донбассе с водой не будет никогда", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Первыми шагами будущего правительства должны стать снижение тарифов, увеличение зарплат, пенсий и введение медицинского страхования. В этом убеждена Юлия Тимошенко, побывавшая сегодня в Гребенке Полтавской области. Но чтобы результат был удачным, необходимо плодотворное сотрудничество с новым парламентом. Там, по мнению Тимошенко объединиться и новизна, и опыт.

"Мир знает примеры, когда поднимали страны очень быстро и стремительно. Демократическая партия в Соединенных Штатах на 40% за 100 часов повысила минимальные заработные платы и пенсии, за сто часов они сделали для пенсионеров лекарства бесплатными, за сто часов они снизили все налоги малому и среднему предпринимательству. В парламенте должны быть люди, которые знают, что делать каждый день, которые имеют четкий план действий", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Юлия Тимошенко.

В Запорожье завершили строительство новой дороги, соединившей центр с северной частью города. Современную четырехполосную магистраль построили на средства металлургического комбината "Запорожсталь". Благодаря новой дороге поездка в центр города сократится примерно на 20 минут. После открытия движения там будет курсировать и новый маршрут городского автобуса, обещают в мэрии.

"Почти три километра современной европейской автомагистрали с разметкой, с отбойниками, с современным освещением – это, по большому счету, стандарт дороги, того, как они должны строиться, как должны ремонтироваться в Украине в каждом городе, на каждой трассе. Мы эту дорогу построили за свои средства, инвестировали более 200 млн. грн., и с удовольствием передаем ее городу", – заявил генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма.

"За последние два с половиной года в городе Запорожье было сделано более 2 миллионов квадратных метров дорог. Город развивается. Почему он разваивается? Потому что благодаря таким компаниям как "Запорожсталь" есть возможность сегодня делать дороги в городе, и это положительный пример в рамках всей Украины", – говорит городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Атаки на сайт и соцсети партии, распространение фейков и массированные рассылки с призывом не голосовать. О волне черного пиара заявили в партии "Голос". Говорят: обратились в правоохранительные органы и международные организации, чтобы наказать злоумышленников.

"В Украине массово начали рассылать избирателям смс-рассылки о том, что "Голос" как будто не проходит в Верховную Раду. Так называемые специалисты по черному пиару, я просто знаю, чем это для вас закончится! Не делайте лишних движений. Ваши старые методы не помогут", – предупреждает кандидат в народные депутаты Святослав Вакарчук.

В свою очередь, в связи с приближением выборов в Верховную Раду полиция уже перешла на усиленный режим службы. А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки.Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

Что касается самого голосования 21 июля, то, как рассказывала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, на выборах в Раду ожидается явка менее 60%. Она также отметила, что на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования.

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