Нацполиция перешла на усиленный вариант несения службы

Заместитель главы Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки

Александр Фацевич. Фото: Нацполиция

В период с 15 по 28 июля украинские полицейские будут нести службу в усиленном режиме, сообщил в понедельник заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки.

Фацевич отметил, что задача Нацполиции – сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках.

"Кроме того, полицейские обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничество с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативное реагирование на любые нарушения в сфере избирательного процесса", – добавил он.

По словам заместителя главы ведомства, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировали 4157 заявлений и сообщений, связанных с предвыборной кампанией.

В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией (2587 фактов) и подкупом избирателей (422). В то же время зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам. В частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 53 уголовных производства – связаны с проведением избирательной кампании", – говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что также составлено 817 административных протоколов. Больше всего протоколов – 591 – составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах составлено 117 протоколов.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время парламентских выборов будут сформированы сводные группы с другими ведомствами.

Ранее сообщалось, что почти 220 тысяч украинцев проголосуют на выборах в Раду на "чужих" участках.

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