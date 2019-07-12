На выборах в Раду ожидается явка менее 60%

На сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования

Фото: Facebook

На выборах в украинский парламент ожидается ниже явка избирателей, чем она была на президентских выборах. Об этом во время брифинга сказала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге МВД по работе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Мы не прогнозируем высокой явки избирателей. К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий", – отметила Айвазовская.

По ее словам, на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса. Остальным желающим изменить место голосования осталось немного времени - до 15 июля.

"Вряд ли их количество будет хотя бы приближаться к уровню президентских выборов", - сказала координатор.

Она напомнила, что тогда, по данным социологов, о готовности принять участие в выборах заявляли 80% избирателей.

"Сейчас о готовности (участвовать в выборах - ред.) заявляет около 60%. От 60 мы можем отнять 25, а то и 20%, и понимаем 40-50%", - добавила она.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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