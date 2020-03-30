Карантин чуть не оставил военных без еды: Рада приняла важный закон

Украинская армия могла перейти «на сухари», если бы не новый закон

Верховная Рада на втором внеочередном заседании приняла законопроект №3254 относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. Соответствующий документ поддержали 302 народных избранника.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что компания, которая обеспечивала питанием воинские части Вооруженных сил Украины, отказалась предоставлять эти услуги в связи с распространением коронавируса COVID-19. Данное обстоятельство могло привести к срыву с 24 марта обеспечения питанием личного состава ВСУ.

Принятым законом вносятся изменения в государственный бюджет, согласно которым будет предусмотрена для Министерства обороны и Министерства внутренних дел возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих.

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Реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Питание личного состава будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобороны и МВД на указанные цели по соответствующим бюджетным программам.

Напомним, Вооруженные силы Украины планово переходят на новую качественную систему питания по каталогу продуктов. С 1 марта все без исключения боевые воинские части Вооруженных сил питаются по каталогу продуктов. Речь идет о более 30 частях, которые перешли на каталог в 2020 году, и 70 частях, которые уже питались по каталогу ранее.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на первом внеочередном заседании отказалась урезать госбюджет на 2020 год, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Теперь законопроект заново будут готовить к первому чтению в парламенте.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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