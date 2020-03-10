Катастрофа MH17: Матиос рассказал о звонке Гройсмана главарю боевиков в 2014 году

Владимир Гройсман в июле 2014 года, будучи еще первым вице-премьер-министром, лично по телефону договаривался с самопровозглашенным "главой народного совета "ДНР" Андреем Пургиным о прекращении огня и допуске украинских спасателей на место крушения "Боинга-777" на Донбассе. Об этом написал в телеграм-канале бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

20 июля в помещении Кабинета министров Матиос с телефона первого заместителя Донецкой ОГА Андрея Николаенко позвонил Пургину и предложил немедленно пропустить украинских спасателей через линию соприкосновения для эвакуации остатков тел погибших пассажиров рейса МН17.

"Три дня никто не мог договориться с "ДНР" – они стреляли и не пускали украинских спасателей с ГСЧС собирать трупы и остатки самолета. Без эвакуации тел погибших, допуска специалистов к месту падения, осуществления осмотра места трагедии и изъятия всех остатков сбитого самолета было бы невозможно похоронить погибших и в дальнейшем установить причину трагедии. Пургин отказал, сказав, что моего статуса недостаточно для ведения таких переговоров", – написал прокурор.

Читайте также: Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)

Реклама

В итоге Матиос предложил Пургину поговорить с Гройсманом, который еще и был председателем комиссии по установлению причин трагедии MH17.

"Я немедленно объяснил и попросил Владимира Борисовича сделать паузу во встрече с послами G7 – мы вышли в коридор и снова перезвонили Пургину. Гройсман, без всякого промедления и сомнений о переговорах с террористами, от имени Украины гарантировал прекращении огня в ответ, немедленное прибытие спасателей ГСЧС для вывоза остатков тел и решения любых проблемных вопросов. Пургин попросил время для обдумывания предложения с "коллегами". Через 5 минут (неизвестно с кем именно он советовался в это время в РФ) Пургин дал согласие на прекращение огня и проход спасателей Украины", – рассказал бывший главный военный прокурор.

Напомним, 9 марта стартовало рассмотрение дела MH17 в Нидерландах, трансляцию которого вел сайт "Сегодня". Слушания проходят в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Наш корреспондент сообщила из нидерландской столицы, что ни один из обвиняемых не явился на судебное заседание, поэтому их будут судить заочно. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, следствие пыталось связаться с обвиняемыми по делу всеми доступными способами: по имейлу, в соцсетях и даже отправляли письма по месту их фактической регистрации.

Во время первого судебного заседания представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Если вина фигурантов дела будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Читайте подробнее, что нужно знать о суде по MH17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама