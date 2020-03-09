Что нужно знать о суде по MH17 в Нидерландах: ТОП-5 главных вопросов и ответов

Украине нужно настаивать на том, что авиакатастрофа MH17 - это акт терроризма или военное преступление

Сегодня в Нидерландах стартует судебный процесс по делу MH17. Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства. Судья Марайе Кнайф, которая на время процесса отвечает за контакты с прессой, рассказала аккредитованным на заседания журналистам, как будет проходить суд, может ли расшириться круг обвиняемых и когда будет приговор.

Что и где рассматривают

Судебный процесс по делу об авиакатастрофе Boeing-777 рейса MH17 стартует сегодня в 10:00 (в 11:00 по Киеву) и будет открытым с прямой трансляцией на нидерландском и английском языках (для этого официальному Амстердаму даже пришлось менять национальное законодательство). Из-за большого резонанса рассмотрение дела перенесли из окружного суда в Гааге в Юридический комплекс Схипхол, который находится возле международного нидерландского аэропорта. Аккредитовано более 400 журналистов, для которых возле юридического комплекса построили большой пресс-центр.

Председательствующих судей пять – три постоянных и два резервных на случай, если кто-то заболеет. Первый день судебного процесса судьи называют предварительным и чисто техническим: суд представит стороны обвинения и защиты, и решит, как в целом будет организован процесс. В составе украинской делегации, которая также будет на суде, – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, замначальника управления департамента военных конфликтов генпрокуратуры Николай Говоруха, замглавы СБУ Владимир Горбенко и начальник отдела управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Кого обвиняют

В начале августа 2014-го под руководством нидерландской прокуратуры была создана Международная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. На основании доказательств, собранных JIT, в июне прошлого года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет до пожизненного плюс штраф до $100 тыс.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Гиркин – самый известный персонаж. Работал в структурах ФСБ, в марте 2014-го принимал участие в аннексии Крыма, в апреле того же года его отряд захватил Славянск в Донецкой области, который украинская армия успешно освободила. На момент авиакатастрофы рейса MH17 был так называемым "министром обороны" "ДНР" и, по версии следствия, курировал запуск ракеты из "Бука".

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Дубинский – воевал в Афганистане и Чечне. Судя по перехватам СБУ телефонных разговоров Дубинского с другими пророссийскими боевиками, курировал транспортировку "Бука" из Донецка в Снежное. JIT считает, что Дубинский был ключевой фигурой в доставке ЗРК.

Пулатов – также воевал в Чечне. По данным Bellingcat, приехал на Донбасс воевать на стороне пророссийских боевиков весной 2014-го. По данным перехватов СБУ, именно Пулатов сопровождал "Бук" от Снежного до места запуска и лично передал главарям "ДНР" "черные ящики" сбитого Boeing-777. По словам украинских дипломатов, Москва наняла ему команду адвокатов – два нидерландских и один русский. Однако, главная цель не защита Пулатова, а банальный доступ к материалам дела.

Харченко – украинец, родился на Донбассе. По версии следствия, был в подчинении у Пулатова и Дубинского. Также причастен к транспортировке "Бука" из Донецка до места пуска ракеты и отвечал за возвращение ЗРК назад в Россию.

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Почему не обвиняют государство Россия

Ни одного из высокопоставленных чиновников РФ (высшее политическое и военное руководство) не могут привлечь к ответственности с точки зрения права дипломатического иммунитета.

Еще в 2015 году Россия в ООН заблокировала решение об учреждении международного трибунала. Но это не значит, что Международный уголовный суд не сможет рассмотреть дело о крушении MH17. Основой для такого иска в будущем могут послужить вердикты ЕСПЧ, который рассматривает дела родственников погибших в авиакатастрофе. Некоторые из них квалифицированы непосредственно против государства Россия.

Плюс нельзя отбрасывать политическое и дипломатическое давление на РФ. Украине нужно настаивать на том, что это акт терроризма или военное преступление. Стоит также вспомнить теракт над шотландским Локерби 21 декабря 1988 года. Авиакатастрофа пассажирского Boeing-747 унесла 270 жизней. Спустя 15 лет Ливия взяла на себя ответственность за взрыв, а позже в одном из интервью бывший министр юстиции Ливии сказал, что приказ отдавал лично Муаммар Каддафи.

Может ли расшириться круг обвиняемых

Если в процессе судебного рассмотрения появятся новые свидетели и факты, которые помогут выйти на новых подозреваемых, суд может принять решение добавить это к делу. Однако судьи также могут решить этого не делать. В таком случае, вероятнее всего, по новым доказательствам откроют новое уголовное производство. Именно последний вариант нидерландские судьи считают наиболее реальным, ведь расследование JIT еще продолжается.

Когда будет приговор

В суде не берутся прогнозировать, насколько может растянуться процесс. Сначала говорили, что приговор будет в конце марта 2021 года. Но уже сейчас судьи и родственники погибших предполагают, что все это растянется на 4-5 лет.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Группа официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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