Каждый украинец может получить приглашение в суд: о чем новые законопроекты

Фото: из открытых источников

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Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Произойдет это в случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западной демократии, но по своей сути очень приблизятся к ним. А еще малоизвестный до сих пор институт может войти в жизнь каждого из нас.

Пакет законопроектов, предложенных Кабмином, меняет как процедуру назначения присяжных, так и (что самое главное) механизм работы суда и его суть. Так, проект "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных" предполагает, что в будущем список присяжных будет формировать Государственная судебная администрация без привлечения местных советов. Для этого она получит доступ к спискам избирателей. Фактически каждый гражданин Украины может получить приглашение стать присяжным. Но без личного согласия в присяжные никого не запишут. Да и справки по-прежнему придется собирать самостоятельно. Но, по задумке авторов, утверждение этого проекта позволит решить "кадровую проблему" с присяжными.

"Здесь, конечно, также возможны проблемы. К примеру, многие не проживают по месту регистрации, соответственно, не получат повестки", – отмечает глава Ассоциации присяжных Украины Сергей Саханенко.

Но главные изменения несет проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению участия присяжных в осуществлении правосудия". Ключевые из них следующие:

Суд присяжных сможет рассматривать преступления, за которые предусматривается наказание от 10 лет и выше. На самом деле эта норма несущественно увеличит число дел, которые сможет рассматривать суд. Поскольку за большинство таких тяжких преступлений предусматривается в качестве максимального наказания пожизненное заключение. То есть их могут рассматривать присяжные и по существующему законодательству. Но некоторое расширение круга дел все же будет. К примеру, под рассмотрение судом присяжных, в случае утверждения изменений, станут подпадать статьи за шпионаж, диверсии, создание незаконных вооруженных формирований (ст. 260 УК), похищение оружия (ст. 262 и 410), изнасилование с тяжкими последствиями и т. д.

Уголовные дела будет рассматривать суд в составе семи присяжных и одного судьи (сейчас, напомним, трое присяжных и двое судей). И лишь по ходатайству подозреваемого суд присяжных может быть изменен на обычный (сейчас наоборот).

Присяжные будут давать ответ на единственный вопрос: виновен или невиновен подозреваемый в преступлении. Свое решение присяжный объяснять не обязан. Тем не менее он должен "предоставить четкий ответ с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим суть ответа".

После оглашения вердикта присяжных их участие в судебном процессе завершается. Решение о наказании на основании вердикта присяжных выносит судья.

Если присяжные решили, что подозреваемый не виновен, он тотчас без промедления освобождается из-под стражи. При этом законодательство об апелляции на решение суда присяжных остается без изменений: это решение может быть оспорено в апелляционных органах.

Подробнее читайте в материале сайта "Сегодня": Зарабатывать в суде может каждый: когда в Украине будет суд присяжных, как в США.

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