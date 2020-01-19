Зарабатывать в суде может каждый: когда в Украине будет суд присяжных, как в США

Фото: suspilne.media

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Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Случится это в том случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западных демократий. Но по своей сути очень приблизятся к ним. А еще малоизвестный до сих пор институт может войти в жизнь каждого из нас.

Суд присяжных в Украине существует с 2013 года, тем не менее, о существовании такого института слышал далеко не каждый украинец. Сегодня, когда граждане сетуют на коррумпированность и несовершенство судебной системы, они имеют в виду, прежде всего, корпус профессиональных судей и решения, принимаемые судьями, но отнюдь не решения суда присяжных.

И это неудивительно. Суд присяжных так и не стал панацеей, способной возродить доверие к судебной системе. Ключевой причиной этого, пожалуй, можно назвать изначально очень неудачно выписанное законодательство, регламентирующее работу суда присяжных. Кроме того, законодательство предусмотрело крайне узкий перечень дел, которые может рассматривать суд. В итоге суд присяжных, суть которого в большинстве государств – установить справедливость (т.н. "суд факта"), порой даже вопреки формальной букве закона ("суд права"), в нашей стране не стал популярным институтом.

Такие вот дела

По существующему законодательству, суд присяжных возможен лишь как суд первой инстанции. При этом в уголовном процессе он рассматривает только преступления, наказание за которые предусматривает пожизненное лишение свободы, и то когда подозреваемый сам попросит, чтобы дело рассматривал такой суд.

В Украине подобные преступления не то чтобы редки, но и нельзя сказать, что часты. К примеру, по данным информационного портала "Судебная власть" (https://court.gov.ua/), в прошлом году в стране суды первой инстанции приняли 21 решение о пожизненном заключении (из них 20 – в отношении убийц).

Еще 175 человек осуждены на сроки от 10 до 15 лет, двое – на сроки от 15 до 25 лет. Часть из них – по статьям, предусматривающим, в том числе, пожизненное.

Но это не значит, что все эти решения приняты судом присяжных.

Как рассказал сайту "Сегодня" глава Ассоциации присяжных Украины Сергей Саханенко, в подавляющем большинстве случаев подозреваемые не хотят, чтобы их дела рассматривали присяжные. По разным причинам.

"Во-первых, существующее законодательство выписано так, что такие суды очень затянуты (почему – расскажем ниже, – авт.) Я сам как присяжный участвую в процессе, который тянется уже шесть лет. И мы даже не начали рассматривать дело по сути. Не все подозреваемые готовы к этому. Большинство говорят: пусть обычный суд, чтобы поскорее можно было подать апелляцию. Во-вторых, возможно, подозреваемые считают, что смогут как-то договориться с судьями. С присяжными это нереально", – говорит Сергей Саханенко.

В итоге, по его словам, за все годы существования института присяжных судами присяжных было вынесено всего 270 вердиктов по уголовным преступлениям. Суды рассмотрели 4% от всех дел, которые законодательство позволяло им рассматривать. При этом с каждым годом "интерес" подозреваемых к суду присяжных заметно снижается.

Впрочем, учитывая тяжесть и резонанс уголовных преступлений, которые рассматривают суды присяжных, работа таких судов все же не остается без внимания СМИ. Наиболее известным процессом, который рассматривает суд присяжных, пожалуй, является процесс над сотрудниками "Беркута", обвиняемыми в расстреле Майдана. Кстати, хотя подозреваемые были переданы "властям" т.н. "ДНР" и "ЛНР" (а по факту – России) в результате обмена, процесс продолжается.

Рассматривают суды присяжных и отдельные дела в гражданском процессе. Это дела по усыновлению, принудительной психиатрической помощи, принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение и т.п. По информации портала "Судебная власть", за прошлый год суды присяжных рассмотрели 11 893 таких дела.

Суд или фарс?

По существующему законодательству, стать присяжным может практически каждый гражданин в возрасте от 30 до 65 лет. Есть категории – например, военные, правоохранители, народные депутаты и т.д., – которым запрещено быть присяжными. Также присяжный не может иметь непогашенной судимости, психического заболевания и т.д. Список присяжных формируют местные рады "по заказу" Государственной судебной администрации – она подает запрос на нужное количество присяжных для каждого суда. Рада утверждает этот список на два года, может пополнить его или продлить. Заявив о желании стать присяжным, человек должен быть готов к тому, что следующие два года его жизни могут пройти в судах. Присяжные защищены законодательством так же, как и судьи, их не могут уволить с основного места работы. При этом работа в судах оплачивается. Сейчас присяжные получают примерно 250 гривен в час за участие в заседаниях.

Уголовные дела рассматривают двое судей и трое присяжных (еще двое "запасных" должны постоянно посещать заседания). Гражданские дела – судья и двое присяжных.

Описанная картина, возможно, выглядит идиллической, но на самом деле все плохо. Институт присяжных в нынешнем виде является головной болью и для судей, и для подозреваемых, и для самих присяжных. А главное, он не выполняет свою основную функцию: обеспечивать с помощью представителей общественности "суд факта".

"Украина не просто дозрела, но и перезрела для того, чтобы иметь полноценный суд присяжных, то есть "Большое жюри". Другой вопрос – из этого не нужно делать фарс. Два-три человека присяжных, как сейчас, не играют той роли коллективного предохранителя, общественного мнения по уголовным делам, которую суд присяжных должен играть", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" экс-генпрокурор, глава Союза юристов Украины Святослав Пискун.

Как рассказал, в свою очередь, глава Ассоциации присяжных Украины Сергей Саханенко, институт присяжных имеет целый ряд проблем, существенно осложняющих его работу.

Присяжные должны принимать решения и голосовать по весьма сложным профессиональным вопросам, предусмотренным статьей 368 Криминального процессуального кодекса.

"Люди (присяжные, – авт.) мало подготовлены, как правило. И два судьи фактически могут навязать им свою точку зрения разными способами. Сказать: ну, вы неграмотные, я тут все подготовил, подпишите, и все. То есть сейчас присяжные часто зависимы от профессиональных судей. А это вымывает смысл института присяжных. Ведь в чем этот смысл? Профессиональные судьи судят по закону, а присяжные – по справедливости. И бывает, что по закону нужно человека наказать, а по справедливости – отпустить. Но когда превалирует профессиональная точка зрения судьи, это невозможно", – говорит Сергей Саханенко.

Есть у присяжных и много других проблем. Небольшую плату за участие в процессах приходится "выбивать". Труд присяжных, по сути не регламентирован. Украинское законодательство предполагает непрерывность судебного процесса, однако на практике это не реализовано: часто перерывы между заседаниями составляют месяцы. Фактически несколько лет присяжный должен сидеть дома, ожидая повестки в суд. Добросовестные присяжные даже не могут пойти в отпуск, попросив замену, – это не предусмотрено. Есть сложности и с подготовкой пакета документов для желающих стать присяжными – множество справок кандидат должен собрать самостоятельно. Кроме того, рады часто затягивают с утверждением списков присяжных. В итоге в судах хронический недобор присяжных.

"Желающих, по большому счету, нет. Судебная администрация буквально уговаривает местные рады найти таких людей. И если в небольших населенных пунктах это сделать проще, то в больших городах есть большие трудности. Люди прежде всего интересуются: а что я буду с этого иметь? А ничего, кроме головной боли и небольшого вознаграждения!" – говорит Сергей Саханенко.

У судей кроме дефицита присяжных есть и другие проблемы: неявка присяжных на заседания.

"Бывало, судьи буквально умоляют: придите на заседание! Ведь судей также наказывают за длительное рассмотрение дел", – говорит Сергей Саханенко.

Лед тронулся, господа присяжные

Пакет законопроектов, предложенных Кабмином, меняет как процедуру назначения присяжных, так и (что самое главное) механизм работы суда и его суть. Так, проект "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных" предполагает, что в будущем список присяжных будет формировать Государственная судебная администрация без привлечения местных рад. Для этого она получит доступ к спискам избирателей. Фактически каждый гражданин Украины может получить приглашение стать присяжным. Но без личного согласия в присяжные никого не запишут. Да и справки по-прежнему придется собирать самостоятельно. Но, по задумке авторов, утверждение этого проекта позволит решить "кадровую проблему" с присяжными.

"Здесь, конечно, также возможны проблемы. К примеру, многие не проживают по месту регистрации, соответственно, не получат повестки", – отмечает Сергей Саханенко.

Но главное изменение несет проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению участия присяжных в осуществлении правосудия". Ключевые из них следующие:

- Суд присяжных сможет рассматривать преступления, предусматривающие наказание от 10 лет и выше. На самом деле эта норма не существенно увеличит число дел, которые сможет рассматривать суд. Поскольку большинство тяжких преступлений, предусматривающих минимальный срок от 10 лет, предусматривают также в качестве максимального наказания пожизненное. То есть могут рассматриваться присяжными и по существующему законодательству. Но некоторое расширение круга дел все же будет. К примеру, под рассмотрение судом присяжным в случае утверждения изменений станут подпадать статьи за шпионаж, диверсии, создание незаконных вооруженных формирований (ст. 260 УК), похищение оружия (ст. 262 и 410), изнасилование с тяжкими последствиями и т.д.

- Уголовные дела будет рассматривать суд в составе семи присяжных и одного судьи (сейчас, напомним, трое присяжных и двое судей). И лишь по ходатайству подозреваемого суд присяжных может быть изменен на обычный (сейчас наоборот).

- Присяжные будут давать ответ на единственный вопрос: виновен или невиновен подозреваемый в преступлении. Свое решение присяжный объяснять не обязан. Но, тем не менее, должен "предоставить четкий ответ с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа".

- После оглашение вердикта присяжных их участие в судебном процессе завершается. Решение о наказании на основании вердикта присяжных выносит судья.

- Если присяжные решили, что подозреваемый не виновен, он тотчас без промедления освобождается из-под стражи. При этом законодательство об апелляции на решение суда присяжных остается без изменений: это решение может быть оспорено в апелляционных органах.

Уже лучше, но проблемы остаются

Собеседники сайта "Сегодня" неоднозначно оценивают подготовленные изменения. Общий вердикт: они существенно улучшают текущую ситуацию, однако все же не решают все проблемы.

"Я думаю, нужно, чтобы присяжных обязательно было 12 – как в США. Семь человек, это, конечно, не 12. Но все же лучше, чем было. Это прогресс, – отмечает Святослав Пискун. -Второй момент: я абсолютно согласен с тем, что суд присяжных должен рассматривать преступления, за которые предусмотрено от 10 лет и больше. Это убийства, тяжкие преступления, связанные с разворовыванием государственной собственности и так далее. Даже так: я бы хозяйственные дела не давал таким судам. Поскольку это все-таки очень сложные дела. Если мы, например, начнем рассматривать дела о разворовывании в банковской сфере, они будут идти годами. И люди не будут ходить на работу, будут сидеть и слушать о финансовых аферах. Профессиональный состав суда в этом плане был бы более уместен. Потому присяжные все же должны рассматривать преступления против лица. Убийства, изнасилования, дела по причинению тяжких телесных повреждений, на мой взгляд, должны рассматривать суды присяжных".

Глава Ассоциации присяжных Украины также считает законопроект прогрессивным.

"Новый проект пытается каким-то образом приблизить отечественную модель института присяжных к американской, классической. Насколько я понимаю, проект ужесточает требования к непрерывности судебного процесса. Проект увеличивает число присяжных, таким образом они становятся более независимы в принятии решений. Кроме того, присяжный принимает решение "виновен-невиновен", а сам срок уже определяет судья, и это также безусловный плюс. Но большим минусом является то, что остается механизм апелляции на решение суда присяжных. Что, по сути, обессмысливает такой суд. Ну какой смысл судиться черед суд присяжных по принципу справедливости, если по апелляции суд, который руководствуется законом, а не справедливостью, может это отменить?" – говорит Сергей Саханенко.

По его мнению, не решает пакет изменений и других проблем: набора присяжных, оплаты их труда и т.д.

"Но как следующий этап реформирования института присяжных, приближения системы к классической проект позитивен. На первом этапе мы получили определенный опыт, увидели ошибки. Теперь пытаемся их исправить. Исправлено не все, но перспектива есть. Надо понимать, что ни сам институт, ни его восприятие в обществе не могут возникнуть одномоментно. Это определенная культура, она должна формироваться и воспитываться годами", – заключает Сергей Саханенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как народные депутаты одобрили судебную реформу. Подробности – в сюжете.

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